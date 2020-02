Parmitano, le prime parole sulla Terra: «Come mi sento? Un po’ pesante»

L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano è tornato dalla sua seconda missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale chiamata Beyond, il 6 febbraio 2020. In questa intervista al Centro astronauti dell’ESA di Colonia in Germania, condivide alcune delle sue esperienze e dei suoi sentimenti dopo 201 giorni in orbita.

Questa intervista è stata condotta nella tarda notte in cui Luca è atterrato a Colonia, ed è la prima intervista completa con lui in Europa da quando è atterrato in Kazakistan alle 09:12 GMT (10:12 CET) giovedì 6 febbraio.

Tra i momenti salienti della missione Beyond di Luca ci sono: diventare il terzo europeo e il primo italiano al comando della Stazione Spaziale, condurre tre delle quattro complesse passeggiate spaziali, ottenere il record europeo per la maggior parte del tempo trascorso durante le passeggiate spaziali, controllare a distanza un rover che raccoglie rocce nei Paesi Bassi, condurre oltre 50 esperimenti europei e 200 internazionali e condividere le sue esperienze attraverso immagini e collegamenti video. Una delle cose principali che Luca ha evidenziato nel corso della sua missione è stata la fragilità del nostro pianeta e la necessità di agire ora per le generazioni a venire.

(da euronews.it)