Nuovo trofeo KenpoKai per i giovani karatechi catanesi della Maestra Denise Distefano

“Lo studio e il grande impegno sportivo e disciplinare hanno premiato i miei piccoli karatechi ottenendo il massimo risultato durante la gara”. Con queste parole la Maestra Denise Distefano dell’Honbu Dojo Karate Kenpokai di Catania descrive l’importante traguardo raggiunto dai suoi giovani e promettenti allievi che hanno vinto a Messina il trofeo KenpoKai.

“Ragazzini dagli 8 agli 11 anni che hanno dimostrato passione e dedizione alla disciplina conquistando non solo i gradini più alti del podio-continua Denise Distefano-, ma sono riusciti a vincere la categoria dedicata, fino agli 11 anni d’età, che ha visto Sofia Somma di soli 8 anni diventare campionessa dell’anno”.

Le giovani promesse del Karate si sono confrontate con la serietà disciplinare dei grandi sportivi con diverse società provenienti da tutta la Sicilia- come ha spiegato la Maestra DiStefano- ottenendo un risultato per nulla scontato che li porterà ad affrontare tra maggio e giugno i campionati regionali.

Somma Sofia, Cerbone Moreno e Ragusa Giulia si sono classificati al 1°posto; Biondi Gabriele, Guerrera Giordano, Tommaso De Luca hanno conquistato il 2° posto; A Somma Francesco, Piro Flavia, Puglisi Enea, Quinci Davide, Anastasi Giuseppe, Piro Giulia, D’Emanuele Giulia e Genovese Paolo è andato il 3° posto.

“Sono più che soddisfatta del risultato – conclude la maestra Distefano-, che aumenta l’autostima dei miei giovani allievi e li motiva verso nuove vittorie e importanti successi che con il giusto impegno potranno continuare ad ottenere”.