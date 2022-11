Nuovo successo per la catanese Valentina Marchese che fa ufficialmente parte del cast del talent The Coach

Continua l’avventura televisiva di “The Coach“, il talent di 7 Gold prodotto da Luca Garavelli e Marco Zarotti in onda dal 18 ottobre anche sulla piattaforma Chili, per la performer catanese Valentina Marchese che dopo aver superato i primi casting per accedere alla fase Academy del format come coach di danza entra di diritto alla fase Costruzione Squadre facendo parte del cast ufficiale del reality show.

La produzione durante questa fase, come previsto dal regolamento del talent, sceglie otto coach per ogni squadra in gara selezionando maestri di danza, come nel caso di Valentina Marchese, ma anche di canto, recitazione, musical in modo da offrire una formazione completa agli artisti-concorrenti, che dopo un’accurata selezione da parte dei coach, diventati nella fase della scelta dei veri giudici, vengono affidati alla cura e alla formazione dei maestri.



“La particolarità di questo tipo di talent che lo rende unico nel suo genere è che per la prima volta si dà spazio in modo rilevante alla figura del coach spesso messa in ombra- spiega Valentina Marchese-, aver avuto accesso dalla fase Academy a quella della Costruzione Squadre permette non solo al maestro e all’allievo di sfruttare al meglio il proprio potenziale professionale ma dà la possibilità di mettersi umanamente in gioco ed entrare nella fase calda della trasmissione con le sfide fino ad arrivare alla fase finale”.



Numerosi i talenti che hanno partecipato alle selezioni e- come sottolineato da Valentina Marchese- non è stato facile decidere di sceglierne solo alcuni perché la qualità dei partecipanti era davvero molto alta ma una doverosa selezione sempre più accurata ha permesso di scegliere l’eccellenza tra le varie esibizioni in gara.



“Noi coach abbiamo partecipato a delle prove di abilità e strategia- continua Valentina Marchese performer di teatro musicale e coreografa abilitata all’insegnamento di danza sotto la guida artistica di Steve La Chance– e la mia squadra, quella rosa, grazie alla vittoria di queste prove ha guadagnato dei bonus per potersi avvantaggiare durante la Fase Sfide”.



Grandi emozioni durante questa fase per il video messaggio a sorpresa della famiglia Marchese, che ha augurato alla figlia buona fortuna per questa nuova sfida professionale e anche per l’esibizione di Valentina Marchese che si è esibita in una performance di musical in cui ha cantato, recitato e ballato.

Dopo aver superato la fase Academy i suoi fan dalle pagine social e tutti coloro che hanno imparato ad apprezzarla durante le varie puntate fanno il tifo per lei, affinché la sua squadra superi la fase sfide e arrivi alla finale.

“Posso definire la partecipazione a The Coach un grande turbinio di sensazioni- conclude Valentina Marchese-, impossibile pensare questo reality come una semplice opportunità professionale, perché come ho sempre spiegato ai miei allievi ogni nostra singola azione va vissuta con la piena consapevolezza di essere dei privilegiati nell’avere la possibilità di fare quello che si desidera nella vita”.

Il casting per la nuova edizione di The Coach leader di grandi talenti per la Sicilia si terrà il 27 febbraio a Tremestieri Etneo, Catania, presso la sede della G.D.S. KLADEIOS, via Etnea 67.

Per info e prenotazioni contattare il numero 3473828757