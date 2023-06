Nuovi concerti per i Pooh

Per i Pooh e il loro grande popolo cinque nuove tappe nel sud Italia a settembre, perché nessuno può fermare la musica. Dopo aver registrato il tutto esaurito a San Siro e aver esaurito i biglietti per lo Stadio Olimpico di Roma il 15 luglio, così come i due concerti sold-out del 29 e 30 settembre all’ Arena di Verona, i Pooh con il tour “Amici x sempre” si esibiranno in cinque nuove tappe nel sud Italia a settembre: due date al Teatro Antico di Taormina (16 e 17 settembre), seguite da un concerto al Teatro Valle dei Templi di Agrigento (19 settembre), all’Arena Flegrea di Napoli (21 settembre) e a Villa Manin di Codroipo – UD (24 settembre).

A luglio, i Pooh saranno protagonisti di due eventi live imperdibili negli stadi: il 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. In questi due concerti, avranno come ospiti straordinari il gruppo “Il Volo”.