“Notte di Sant’Agata”, a Catania musei aperti e iniziative culturali

CATANIA – È una Notte dei Musei in edizione speciale quella prevista domenica 2 febbraio in occasione dell’apertura dei festeggiamenti agatini a Palazzo degli Elefanti. È la “Notte di Sant’Agata” e coincide con la consegna della candelora d’oro da parte dell’amministrazione comunale catanese ai vigili del fuoco e con l’accensione della lampada votiva alla santa patrona. Momenti ai quali seguirà, in piazza Duomo l’omaggio floreale dei pompieri a Sant’Agata e lo spettacolo pirotecnico con fuochi barocchi e musica.

All’interno di questa cornice festosa musei, siti storici, chiese e palazzi monumentali cittadini saranno aperti al pubblico dalle 19 alle 24, gratuitamente o con tariffa ridotta, con visite guidate e diverse iniziative culturali.

Saranno visitabili con ingresso libero Palazzo degli Elefanti, Palazzo della Cultura, la Chiesa San Nicolò l’Arena, il Teatro Antico, la Galleria d’Arte Moderna nell’ex Convento di Santa Chiara, la Basilica Santuario Maria Santissima Annunziata al Carmine, la Confraternita San Sebastiano, il Polo Tattile Multimediale di via Etnea con diversi percorsi e il Bar al buio. Ingresso con tariffa ridotta per il Castello Ursino, le mostre sulla Cina e Gauguin a Palazzo della Cultura, il Museo Belliniano, il Museo Emilio Greco, la Chiesa San Nicolò l’Arena, il Museo Diocesano, le Terme Achilliane, la Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta, le Chiese Sant’Agata la Vetere, San Biagio in Sant’Agata alla Fornace, San Giuliano, il Santuario Sant’Agata al carcere, la Badia di Sant’Agata, la Cripta di Sant’Euplio, il Monastero dei Benedettini, la Cappella Bonajuto, il Museo d’Arte contemporanea Sicilia.