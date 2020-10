Non lasciateci soli Alessandro Idonea: «Il teatro riapre il sipario anche con un solo spettatore»

Una Stagione a 4 Stelle” numero dieci, come sempre nel segno di Gilberto Idonea di cui quest’anno ricorrono i due anni dalla prematura scomparsa. Ed è proprio con un omaggio dedicato all’amatissimo mattatore che la sua stagione riparte, coinvolgendo il pubblico che lo ha amato, la sua Catania che ne ha decretato il successo. Dopo mesi di incertezze “Una Stagione a 4 Stelle” riapre il sipario, per la prima volta e per una sola serata a Palazzo della Cultura, con ‘U sapiti com’è tragicommedia scritta da Francesca Sabato Agnetta, che più di ogni altro spettacolo ha identificato Gilberto Idonea e con il quale ha incantato gli spettatori di tutto il mondo, suscitando grandissima ilarità e profonda commozione vestendo i panni di “Cola”. Lo spettacolo, organizzato con il sostegno dell’Amministrazione comunale e messo in scena all’interno di Catania Summer Fest domenica 4 ottobre alle ore 21 (ingresso libero su prenotazione al numero 337951927 o via e-mail organizzazione@associazionegags.it), vedrà ancora una volta nel ruolo del tenero e divertente Cola Alessandro Idonea, secondogenito di Gilberto che ha raccolto a piene mani la sua eredità artistica, e che per questo spettacolo riprende la regia firmata dal padre.

«Tornare in scena dopo otto mesi con il grande cavallo di battaglia di mio padre – dice Alessandro Idonea – alla vigilia del secondo anniversario della scomparsa, per me è doppiamente emozionante. Per questo ringrazio l’assessore Barbara Mirabella che ha fortemente voluto questa serata, nata per condividere il ricordo di Gilberto con la sua città nell’unico modo possibile, ovvero attraverso il suo teatro».

«Sono molto felice che sia proprio questo spettacolo a concludere il Catania Summer Fest – ha detto l’assessore comunale allo spettacolo Barbara Mirabella – evento che negli anni è sempre stato votato più alla musica, e che quest’anno per volere di tutta l’Amministrazione comunale ha riservato una particolare attenzione al teatro».

“Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” tornerà poi di scena da novembre a maggio, come consuetudine al Teatro Metropolitan di Catania, dove saranno proposti cinque spettacoli oltre a due recuperi della scorsa stagione, che come sempre attingono alla migliore comicità siciliana e nazionale. Quasi in soluzione di continuità, “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” parte dai recuperi della scorsa stagione: “Caro papà” con Alessandro Idonea e Gino Astorina (in scena da giovedì 12 a domenica 15 novembre) e Gianfranco Jannuzzo in “Siciliano per caso?” (sabato 12 e domenica 13 dicembre).

«Non potendo recuperare “L’avaro” previsto la scorsa stagione, per impegni di Pippo Pattavina incompatibili con il nostro cartellone – precisa Idonea -, abbiamo deciso di alzare il tiro offrendo al nostro pubblico lo spettacolo di Gianfranco Jannuzzo, artista di grande successo che, in nome della nostra amicizia, ci delizierà con l’anteprima nazionale del suo nuovo spettacolo che circuiterà nei maggiori teatri d’Italia a partire dal 2021».

La decima edizione di “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea”, come sempre imbastita nel solco della tradizione e della commedia più divertente, prenderà il via con “Gatta ci cova” (sabato 23 e domenica 24 gennaio) di Antonino Russo Giusti con Bruno Torrisi, Giovanna Criscuolo e Alessandro Idonea, che riprende la regia del padre. Sabato 13 e domenica 14 febbraio al Teatro Metropolitan arriva Roberto Ciufoli con “Il Test” di Jordi Vallejo, commedia divertente in cui i protagonisti (Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchivengono e lo stesso Ciufoli che firma anche la regia) vengono letteralmente travolti dagli esiti di quello che all’apparenza è solo un inoffensivo test comportamentale. Sabato 13 e domenica 14 marzo torna a Catania Marco Cavallaro, autore e regista di una commedia acuta e intelligente infarcita di gag divertenti, che vede protagonista il duo Peppe Piromalli e Antonio Malaspina in “Ancora una volta insieme”. Sabato 17 e domenica 18 aprile ritornano sul palco del Teatro Metropolitan Fabio Avaro ed Enzo Casertano – che 2 anni fa hanno conquistato il pubblico di Catania con “Roma-Napoli 1-1” – con “I Tre Moschettieri”, e si conclude sabato 8 e domenica 9 maggio con uno dei classici del teatro napoletano che si rifà alla commedia dell’arte: “La fortuna con l’effe maiuscola” di Armando Curcio ed Eduardo De Filippo, che vedrà protagonisti in scena Manuela Ventura ed Alessandro Idonea.

«Questa stagione l’avrei voluta intitolare “Non lasciateci soli”- aggiunge Idonea – perché in tutti questi mesi di silenzio, nessuno si è mai chiesto come ci siamo sentiti noi artisti. Si è parlato di soldi, di piattaforme internet e spettacoli trasmessi in streaming, di biglietti, voucher e finanziamenti, ma nessuno ha pensato un attimo che eravamo diventati tutti muti. Per mesi gli artisti, tutti, non ci siamo potuti esprimere. Senza un palco, un microfono, non abbiamo potuto esternare le nostre idee, il nostro pensiero, il nostro modo di vedere la vita per come siamo abituati a farlo. “Non lasciateci soli” è quindi un appello anzitutto rivolto al pubblico, che non abbia paura di tornare a teatro, perché il sipario si riapre se c’è anche un solo spettatore. Ma è rivolto anche alla politica, che per troppo tempo ci ha dipinto come “untori”. Con i suoi 1800 posti a sedere in pianta, il teatro Metropolitan di Catania è una realtà fortunata: secondo quanto riportato nell’ultima circolare diramata dall’assessore regionale dello Spettacolo Manlio Messina, presto potremo contare sul 60% della capienza, quasi mille posti in questo teatro, ma non per tutti sarà così, e con le sue inevitabili conseguenze. Veder chiudere anche solo uno di questi teatri, significherebbe perdere un pezzo importante della nostra identità».

Un appello accorato quello di Alessandro Idonea che, oltre a “Una Stagione a 4 Stelle”, quest’anno presenta anche il “Festival nazionale del teatro”, la stagione nazionale del Teatro Metropolitan, in qualità di nuovo direttore artistico, dopo anni di assenza.

«Sono grato a Nino Mazza per la fiducia accordatami, soprattutto perché sono consapevole di essere “un giovane” rispetto a quelli che sono i canoni italiani di un direttore artistico – conclude Idonea -. La mia direzione sarà nel solco della continuità, perché il Teatro Metropolitan ha già una forte identità, e pur mantenendola è mia intenzione dare un segnale, apporre “la mia firma” senza stravolgere quanto fin’ora fatto».

«Avendo collaborato con Gilberto per tantissimi anni, conosco Alessandro da quando era un bambino, praticamente l’ho visto crescere – ha detto Nino Mazza, proprietario del Teatro Metropolitan di Catania – e ha tutta la mia fiducia. La mia scelta non poteva essere diversa: lui ci mette l’entusiasmo dei suoi anni, e io la prudenza dell’esperienza, insieme ci compensiamo e completiamo».

Il “Festival nazionale del teatro” consta di cinque titoli e due recuperi della scorsa stagione. Il via con lo spettacolo musicale “Parlami d’amore Mariù” di Paolo Logli con le canzoni dal vivo di Cesare Andrea Bixio, che dal 4 al 6 dicembre vedrà in scena Paolo Conticini. Dal 18 al 20 dicembre si prosegue con il primo dei due recuperi: “My Fair Lady” della Compagnia nazionale del musical che sostituisce il musical “Full Monty” previsto la scorsa stagione. A gennaio – dal 15 al 17 – il secondo ed ultimo recupero: “Manola” di Margaret Mazzantini con Nancy Brilli e Chiara Noschese, mentre a febbraio – dal 19 al 21- Giampiero Ingrassia dopo 30 anni torna a interpretare il ruolo di Seymur in “La piccola bottega degli orrori”, primo musical italiano prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, che nel 1989 ha segnato il primo debutto di Ingrassia in un genere che negli anni lo ha visto protagonista di successo in grandi titoli internazionali.

Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini dal 5 al 7 marzo saranno i protagonisti di “Se devi dire una bugia dilla grossa”, classico di Ray Cooney che ha poi fatto il giro del mondo con la regia di Pietro Garinei, ripresa in questa messa in scena. Ad aprile – dal 9 all’11 – arriva al Metropolitan di Catania “Amore mio aiutami”, spettacolo liberamente ispirato alla sceneggiatura di Rodolfo Sonego, da cui il film del 1969 diretto e interpretato da Alberto Sordi con Monica Vitti, classica commedia all’italiana degli anni 60 di cui saranno protagonisti Corrado Tedeschi, Debora Caprioglio e Loredana Giordano. Il “Festival nazionale del teatro” si conclude a maggio – dal 21 al 23 – con “I musicanti” commedia musicale scritta da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione, e diretta da Maurizio Casagrande con le canzoni di Pino Daniele che saranno interpretate da nove cantanti/attori e suonate dal vivo da una band diretta da Fabio Massimo Colasanti, stretto collaboratore di Pino Daniele, che ne ha curato gli arrangiamenti.