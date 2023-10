Libri, “Dusil Love” il romanzo di Massimiliano Salvo ambientato tra Europa e Russia degli anni 80

di Elisa Guccione

Catania-Nei saloni della Biblioteca Vincenzo Bellini mercoledì 11 ottobre, alle ore 19.00, sarà presentato il nuovo romanzo di Massimiliano Salvo “Dusil love”, pubblicato da Transeuropa Edizioni.

“Il romanzo è ambientato alla fine degli anni ottanta- spiega l’autore Massimiliano Salvo- Alfred Herrhausen, presidente della Deutsche Bank, è stato trucidato da poche settimane e da lì a qualche anno, altri attentati definiranno il ruolo dei paesi dell’Europa occidentale nello scacchiere mondiale”.

Dialogheranno con l’Autore Grazia Maria Scardaci fondatrice del gruppo I Lettulandi e Vera Ambra, presidente dell’associazione Akkuaria.

“Internet non è ancora stato implementato e l’Unione Sovietica è a un passo dal collasso- continua lo scrittore di origini siracusane- Zoe, fuggita dal regime comunista albanese, si ritrova a Berlino nelle settimane successive alla caduta del Muro. Nella città tedesca incontra Romeo, un ragazzo italiano che si è recato in Germania per completare le ricerche per la propria tesi di laurea”.

Un romanzo di intense emozioni in cui i due protagonisti impareranno che per credere davvero in se stessi bisogna essere in due.

Elisa Guccione