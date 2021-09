L’Edipo Re di Salvatore Guglielmino in scena al museo Riso di Palermo

Ultima tappa della terza edizione di Mitoff, dedicata al teatro classico, che sabato 4 settembre alle ore 21.00 nell’elegante cornice del Museo Riso a Palermo vedrà il regista ed attore Salvatore Guglielmino interpretare il dramma di “Edipo Re”.

Il testo di Sofocle, riadattato e diretto dallo stesso Guglielmino, ampiamente apprezzato da critica e pubblico al debutto dello scorso anno,

dimostra ancora una volta come l’insegnamento dei miti nella loro tragicità si riflettano spesso nei ragionamenti e nei comportamenti quotidiani.

L’opera- come spiegato dal regista-racconta il dolore dell’uomo che cerca di sfuggire i tutti i modi alla profezia che lo vede l’assassino del padre e marito della madre, ritrovandosi nella totale inconsapevolezza, a realizzare il nefasto responso datogli alla nascita.

Franco Colaiemma e Marta Limoli affiancheranno Salvatore Guglielmino nella tragedia greca più significativa e influente per la civiltà occidentale, evidenziando il dramma dell’uomo illuso di avere sotto controllo la propria vita e le conseguenze delle proprie azioni.

“Edipo credendo di allontanarsi dalle colpe che non ha ancora commesso- dichiara Guglielmino- si sta inconsapevolmente adoperando a mettere in atto i disegni del destino e come molto spesso cercando di evitare quel problema ci troviamo spesso avvinghiati e travolti da esso”. Ed ancora aggiunge:”Si esaminano l’esistenza umana e le sue miserie nel modo più drammatico possibile con l’intento di dar al pubblico la possibilità di riflettere e poter approfondire alcuni dolorosi aspetti della propria anima attraverso la funzione catartica del teatro”.