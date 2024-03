L’associazione #Donnevietatomorire con la mostra fotografica “Unika” omaggia il coraggio e la bellezza di ogni donna

di Elisa Guccione

Occhi tristi, spenti o felici e pieni di vita per celebrare la donna nella sua unicità attraverso l’obiettivo del Fotografo Giuseppe Lo Presti che con la sua mostra “Unika: gli occhi delle donne” omaggerà le donne nella loro grande bellezza.

Un progetto nato da un’idea dell’associazione #doNNevietatomorire di Valentina Capizzi da sempre vicina alla causa femminile e al primo posto per combattere la guerra del femminicidio, per esprimere tutte le emozioni delle donne attraverso i loro occhi come specchio della loro anima.

Il 9 marzo, alle ore 18 a Piazza Scammacca sarà allestito un percorso sensoriale visivo, in cui ogni ospite potrà fare un viaggio dentro se stesso, a partire dai propri occhi.

“L’ evento per la prima volta in Sicilia- dichiara Valentina Capizzi- coinvolgerà anche il quartetto d’archi femminile “Cello Ensamble” della scuola Angelo Musco di Catania perché l’arte e la bellezza dei nostri giovani deve regnare sovrana”.

La manifestazione socio culturale sostiene la struttura Santa Maria degli Angeli di Catania, che accoglie le donne vittime di maltrattamenti e i loro bambini.

“La dottoressa Grazia Isgro’, direttrice della struttura Santa Maria degli Angeli- conclude Valentina Capizzi- racconterà in cosa consiste il progetto di ricollocamento lavorativo per ridare una possibilità e soprattutto dignità a quelle donne salvatesi da un padre, un marito, un fratello o un compagno che le vessava fisicamente e psicologicamente dicendo, con forza e coraggio, No a qualunque tipo di violenza”.

