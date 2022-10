La performer catanese Valentina Marchese tra i protagonisti del Talent Show The Coach

Stanno per riaccendersi le luci della quinta edizione di “The Coach“, l’unico talent show della storia della televisione in cui la figura di riferimento è il maestro, prodotto da Luca Garavelli e Marco Zarotti, in onda dal 18 ottobre, alle 19.30, su La 7 Gold e sulla piattaforma Chili.

Dopo il successo dello scorso anno raggiunto con gli allievi della “Over the Rainbow“, che hanno conquistato il terzo posto nella classifica finale, la catanese Valentina Marchese ha superato i primi casting per accedere alla fase Academy del format come coach di danza.

“La fase Academy prevede diversi momenti di formazione come il percorso motivazionale ed emozionale, sapersi presentarsi ad un casting televisivo e porsi di fronte alle telecamere, affrontare un’intervista, scegliere l’abbigliamento corretto in

funzione della performance da proporre, il riconoscimento dei ruoli su un set televisivo, consigli sulla performance e capire quali sono le possibili opportunità in TV per il proprio settore e come gestire il mondo social- dichiara l’attrice, performer di teatro musicale e coreografa Valentina Marchese cresciuta artisticamente sotto la guida di Steve La Chance– per ottenere il meglio da ogni singolo talento. Partecipare già a questa fase è senza dubbio una grande soddisfazione professionale ed umana, perché come diceva Shakespeare siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e grazie ad essi riusciamo a dare vita e forma alle nostre speranze”.



Durante il corso del programma, condotto da Rocco Pietrantonio e Chiara Esposito, i Coach e i talenti lavoreranno all’unisono per affrontare le fasi successive del Talent con la relativa formazione dei propri team di appartenenza. Riuscirà la nostra Valentina Marchese a superare la fase Academy e far parte della cast ufficiale della trasmissione ed avere una sua squadra?

“La partecipazione a The Coach-continua Valentina Marchese neolaureata in scenografia, teatro, cinema e televisione presso l’Accademia di Belle Arti di Catania- non è solo una grande opportunità di crescita professionale ma è un vero arricchimento umano per imparare a lavorare in gruppo e mettere in pratica l’esperienza vissuta sul campo anche nella vita di tutti i giorni”.



In attesa dei nuovi sviluppi e sapere se Valentina Marchese riuscirà a formare un proprio team sono aperte le nuove iscrizioni per partecipare alle selezioni siciliane della prossima edizione che si terranno il 27 febbraio 2023 a Catania.

Per informazioni sulle selezioni siciliane chiamare il numero

+393473928757