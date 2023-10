La fiaba dei “Tre porcellini” inaugura la stagione per bambini di Buio in Sala

Catania- La storia dei tre porcellini, un classico per l’infanzia, inaugura domenica 22 ottobre, alle ore 10.30, l’attesa stagione “Sguardi” della Compagnia “Buio in Sala” dedicata ai bambini.

Sul palco di Spazio Bis, nei locali della sede di formazione e produzione teatrale “Buio in sala”, fondata da Massimo Giustolisi, Giuseppe Bisicchia, Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, all’interno del centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, Simone Santagati autore della particolare rivisitazione della fiaba basata sulla collaborazione e sull’accettazione delle proprie peculiarità, con musiche totalmente originali di Emanuele Toscano, arricchita da buffi personaggi che si impegneranno a inseguire i propri sogni grazie alla regia di Diletta Borrello, con la supervisione artistica di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi, accompagneranno grandi e piccini in un viaggio fantastico ricco di spunti di riflessione.

“In questa rivisitazione- spiega la regista- i tre porcellini litigano sempre e si fanno dispetti. Il loro papà, stanco di assistere a quelle monellerie, decide di mandarli ad un “campus per porcelli”, per far trovare ai figli quella complicità che non hanno mai avuto”. Durante il loro viaggio incontreranno il lupo cattivo con delle ambizioni decisamente inaspettate.

“I piccoli e grandi spettatori- aggiunge Diletta Borrello- si faranno tante domande e si chiederanno se i tre protagonisti riusciranno a tornare a casa sani e salvi”.

Sulla scena realizzata da Martina Ciresi e Stefano Privitera gli attori Claudia Bono, Oriana Ciaffaglione, Leonardo Monaco e Giada Romano.

Come consuetudine il pubblico prima dello spettacolo sarà accolto

con una fantastica animazione a tema

per passare una domenica in allegria.