La “Compagnia Buio in Sala” con “A presto Babbo Natale” dà il benvenuto al 2024

Una storia fatta di buoni sentimenti, musica e tante sorprese per la fiaba musicale “A presto Babbo Natale” della Compagnia Buio in Sala, fondata e diretta dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione.

Domenica 7 Gennaio, alle ore 10.00, per il cartellone “Giovani Sguardi” dedicato al teatro per bambini sul palco di Spazio Bis, all’interno dell’istituto Leonardo Da Vinci, già sede dei corsi di formazione per le arti dello spettacolo curati dai due registi, Buio in Sala saluterà le feste per dare il benvenuto al 2024 con un allegro ed emozionante spettacolo per famiglie composto da un nutrito cast di giovani performer capitanato da Diletta Borrello, Massimo Carbonaro, Anastasia Caputo, Oriana Ciaffaglione, Antonio Costantino, Benedetta D’Amico, Damiano D’Antoni, Federica Fischetti, Giada Romano, Graziana Spampinato e Alessandro Ursino.

“La gratitudine, la presa di coscienza e la solidarietà sono sentimenti che dovremmo provare sempre e soprattutto a Natale- dichiarano i registi Giuseppe Bisicchia, autore anche dell’adattamento teatrale, e Massimo Giustolisi-, ma non tutti, come spesso capita, sono d’accordo ed è quello che accade nel piccolo paesino dove si svolge la storia ed attraverso un racconto divertente ed emozionante si scoprirà il vero spirito del Natale”.

Con “A presto Babbo Natale”, arricchito dalle proiezioni di Andrea Ardizzone, andrà in scena una storia inedita dal sapore magico e fantastico attraverso la quale si scoprirà anche cosa farà in realtà Babbo Natale e quale ruolo avrà non solo nella storia ma nel cuore dei protagonisti e dei piccoli spettatori.

I bambini e le bambine insieme alle loro famiglie, come consuetudine, saranno accolti da un’allegra manifestazione a tema che condurrà il pubblico nel magico mondo di Santa Claus.