Il videoclip “Senza botti” con i personaggi siciliani è l’inno del Natale Piazzese

PIAZZA ARMERINA- “Salutiamo il 2020 non certo contenti di quello che c’è ma speriamo al 2021 un vaccino ad ognuno che ci salverà. Riapriremo le porte ai turisti, non sarem più tristi, si ripartirà… scuole aperti e concerti di piazza, la gioia che impazza e ti chiedi il perché”. Da una strofa del video “Senza Botti” la versione di “Certe Notti” riscritta dall’assessore al turismo Ettore Messina e riarrangiata dal M° Paolo Li Rosi è facile comprendere tutta la speranza e la voglia di vivere racchiusa in questo brano che andrà in diretta streaming su diverse emittenti televisive e sulle pagine facebook “Assessorato Turismo Spettacolo Piazza Armerina” e “Io Compro siciliano.it”.

“Questo brano- dichiara Ettore Messina- nasce con l’intento di educare con la musica ed anche con il sorriso la gente ad evitare botti inutili con la certezza che il dolore di questi giorni infiniti scompaiano al più presto, risvegliandoci da quest’incubo e dalle ferite difficilmente cicatrizzabili”.

Sullo stile di Radio Dj il video mostra la bellezza storico culturale di Piazza Armerina e dei suoi abitanti.

“Il video- continua Messina- è impreziosito con musica, parole ed auguri di numerosi artisti siciliani come il giornalista e presentatore Salvo La Rosa, il cantante dei Tinturia Lello Analfino, il cantante Attilio Fontana da “Tale e Quale Show”, lo showman, Giuseppe Castiglia, l’attore Carmelo Caccamo, il comico Sandro Vergato, I violinisti in jeans Angelo Di Guardo e Antonio Macrì, con la professoressa Liliana Nigro autrice di numerose performance artistiche e culturali per il comune piazzese, gli attori Turi e Federica Amore, Katiuscia Falbo volto di “io compro siciliano.it”, il regista e attore Salvatore Guglielmino, la regista Gisella Calí autrice delle ultime due edizioni del Palio dei Normanni, i musicisti piazzesi il Duo Romano Bros, Taverna e Umberto I e Emiliano Balbo leader della rock band “Mamma ho paura dei topi”, l’attrice Giorgia Ingra, l’attore Giovanni Santangelo insieme alla giunta, i consiglieri comunali, i presidenti dei cinque quartieri storici e uomini e donne della comunità piazzese simbolo del nostro territorio”.

Il coro è curato da Meoschool di Palo Li Rosi.

Utilizzare l’arte, la musica e i volti dello spettacolo come buon auspicio- obiettivo principale dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nino Cammarata- per ritornare pian piano a gustare quella vita che il covid ci ha violentemente strappato.

Il video sarà presentato il 24 dicembre alle ore 12.00 su “io compro siciliano.it” e alle 20.00 sulla pagina social “Assessorato turismo spettacolo Piazza Armerina” e in streaming su diverse TV.

Il video è stato girato da Gianluca murella/Visualy Broadcasting Solutions.