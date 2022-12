“Il favoloso gatto con gli stivali” inaugura la stagione “Sguardi” di “Buio in Sala” dedicata ai bambini

Catania- “C’era una volta un vecchio mugnaio che lasciò in eredità ai suoi figli un mulino, un asino e un gatto. Il maggiore si prese il mulino, il secondo l’asino e il più giovane dovette accontentarsi del gatto”. Inizia così “Il gatto con gli stivali“, la celebre fiaba di Charles Perrault, riadattata per le scene da Giuseppe Bisicchia sulle musiche di Ettore D’Agostino e i movimenti scenici curati da Massimo Giustolisi che nel giorno dell’Immacolata, giovedì 8 dicembre, alle ore 18.30, sul palco del Teatro Ambasciatori, inaugurerà la sezione della stagione “Sguardi” della Compagnia “Buio in Sala” dedicata ai bambini.

“Il favoloso gatto con gli stivali”, diretto da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia direttori artistici e fondatori della Compagnia, è un vero family show in perfetto stile Broadway interpretato da un cast di talentuosi performer composto da Daniele Virzì, recentemente tra i volti della fiction di Canale 5 “Viola come il mare”, che vestirà i panni del protagonista, al fianco di Marina Puglisi, Daniele Bruno, Federica Fischetti, Leonardo Monaco, Giada Romano, Matteo Castiglia e Luca Gulino con canzoni originali cantate dal vivo e trascinanti numeri musicali. All’interno dello show, articchito dalla scenografia di Paolo Coco, con i costumi disegnati da Giuseppe Bisicchia con la collaborazione di Baco da seta, grazie ad entusiasmanti momenti interattivi e il visual show di Andrea Ardizzone i piccoli spettatori parteciperanno attivamente alla storia, diventando anche loro protagonisti dello spettacolo.