Il concerto sull’elipista del Policlinico di Catania per festeggiare lo Statuto siciliano

L’Intermezzo dell’opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni sul tetto del Pronto soccorso del Policlinico di Catania. E’ l’iniziativa della Regione Siciliana, in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini e l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Rodolico-Vittorio Emanuele – San Marco, che in occasione del 74° anniversario dello Statuto ha voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini della sanità dell’Isola impegnati nell’emergenza Coronavirus.

Così, al tramonto mercoledì scorso, il quintetto Sikelikos, formato da professori d’orchestra del Teatro Bellini di Catania ha dato vita alla performance dell’Intermezzo di “Cavalleria rusticana” (trascrizione per archi di Giuseppe Giacalone) che ha sorpreso pazienti e personale in servizio, divenuti spettatori di una rappresentazione unica. L’esibizione è divenuta una clip-video pubblicata sui profili social della Regione Siciliana.