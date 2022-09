Grandi novità per i tiktoker Nema e Reytahn, nuovo fenomeno made in Catania

di Elisa Guccione

Catania- Nema e Reytahn, ovvero i catanesi Emanuele Rigido e Gabriele Reitano, sono il nuovo fenomeno di Tik Tok che con un format esilarante, iniziato per gioco, hanno ottenuto consensi da parte di moltissimi utenti.

“Ci siamo conosciuti qualche anno fa all’interno del cast di un musical prodotto in Sicilia-dichiarano Nema e Reytahn- con percorsi professionali e una formazione artistica differente collaboriamo alla creazione di contenuti web inediti dal canto, alla produzione musicale, dal doppiaggio alla recitazione ed abbiamo dato vita ad “Obsession”, il nostro marchio”.

Su Tik Tok la loro crescita è inarrestabile in poche settimane hanno superato i 30000 followers che da giorni si chiedono cosa succederà il 29 settembre, data attorno alla quale aleggia un vero alone di mistero che incuriosisce e stimola il loro pubblico che grazie agli indizi che i due artisti inviano sulla piattaforma è sempre più ansioso di svelare l’arcano.

Nasce così il progetto “Happy Birthday”, singolo prodotto da Nema, featuring Reytahn, distribuito da Jonio Culture e accompagnato da un videoclip che riporta ai Tik Tok che li hanno resi famosi.

“Questo video, diretto da Dan Dannato e coordinato da Debra Lupo, è un vero mini film- continuano i due tiktoker- che con ironia tra sacro e profano, tra morale e immorale per un mix di atmosfere diverse e contrastanti e soprattutto senza filtri, come siamo noi, sarà proiettato in anteprima il 29 settembre, ore 22.00, in una serata evento alla discoteca Prime di Catania dove ci esibiremo dal vivo e incontreremo i nostri followers ai quali dobbiamo il successo e la nostra fortuna”.

La serata proseguirà con dj set e tanto divertimento che darà il via ad una grande festa con musica dal vivo con la diffusione online del video su tik tok e su tutte le piattaforme digital streaming scoprendo, con la tipica ironia catanese, perchè Nema e Reytahn hanno scelto come data il 29 settembre mistero che ancora i due artisti non hanno volutamente svelato.

