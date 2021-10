Grande attesa per i nomi dei vincitori della VI edizione del “Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale”

Tutto pronto per la serata conclusiva della VI edizione del “Gran Premio Nazionale Teatro Amatoriale“, manifestazione inserita nel cartellone del Catania SummerFest e promossa dalla F.I.T.A, Federazione Italiana Teatro Amatori, presieduta da Carmelo Pace ed organizzat dal “Teatro Stabile Mascalucia Mario Re”, diretta da Rita Re, e dal Comitato Regionale Fita Sicilia, che si svolgerà sabato 9 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura.

“Sono stati due mesi intensi e di grande arricchimento umano e professionale- dichiara Rita Re attrice, regista e direttore artistico della Compagnia Teatro Stabile Mascalucia Mario Re, finalista per ben due edizioni consecutive del

concorso nazionale Maschera d’oro di Vicenza, in una delle quali ha conquistato il gradino più alto del podio-, tra le diverse fatiche logistiche dell’organizzazione, siamo orgogliosi di portare a termine questo compito, affidatoci dalla nostra federazione”.

Tra il Castello Ursino, il Parco Anselmi di Nicolosi, l’anfiteatro Trinità Manenti di Mascalucia, l’anfiteatro Turi Ferro di Gravina e il Palazzo della Cultura si sono esibite ben oltre dieci compagnie provenienti da Liguria, Campania, Puglia, Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Sicilia con un grande bagaglio culturale da donare ai numerosi spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni sempre con grande partecipazione ed entusiasmo.

L’intera kermesse è stata patrocinata dalla Regione Siciliana, dal Comune di Catania, dalla città Metropolitana del Comune di Catania, dai Comuni di Nicolosi, Mascalucia e Gravina e che per le Compagnie ospiti ha promosso il progetto “See Sicily” della regione per la sponsorizzazione del territorio.

“I testi presentati dalle compagnie in gara- continua Rita Re- sono stati tutti molto validi e diversi, dal teatro contemporaneo al teatro di tradizione passando per la commedia dell’arte fino al teatro sociale dimostrando che anche il mondo dell’amatoriale ha molto da raccontare al pubblico e che non è sinonimo di approssimazione o imperfezione”.

La giuria di qualità presieduta dall’attore Agostino Zumbo e composta da Raffaele Furno, insegnante di Storia presso il campus catanese della University of Maryland, Agata Tarso, attrice, Graziella Villardita, costumista ed esperta di storia del costume, e Mauro Pierfederici, Direttore Artistico Nazionale FITA,

assegnerà ai finalisti queste onorificenze: Miglior spettacolo (che si aggiudica il Gran Premio);Miglior Regia; Miglior attore protagonista; Miglior attrice protagonista; Migliore attrice non protagonista; Miglior attore non Protagonista; Miglior allestimento scenografico.

Saranno assegnati anche due premi extra: “Premio dei Giovani”, assegnato da una giuria di giovani aspiranti attori, selezionati tra gli allievi del laboratorio teatrale del Teatro Stabile Mascalucia – Mario Re; “Premio Un Re dello Spettacolo”, assegnato ad una delle compagnie che si sono esibite durante il Gran Premio, scelta dalle attrici e dagli attori del Teatro Mario Re.

L’attrice Debora Bernardi sarà la madrina della serata di gala arricchita dalla presenza dei pupi dei Fratelli Napoli, dalle esibizioni musicali dell’Aedo dell’Etna Alfio Patti e dalle degustazioni del vino Alcantara offerti da Pucci Giuffrida, l’uomo del vino “made in sicily”. E da una degustazione di prodotti tipici offerta dal Bar Ottagono che insieme a Tuma Persa risto putia e a Vittoria Assicurazioni di Mascalucia ha sponsorizzato l’evento. La premiazione sarà condotta dal presentatore Simone Lemmo.