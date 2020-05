Gli operatori professionali dello Spettacolo incontrano Manlio Messina

Sostegno economico, creazione di un albo regionale e creazione di un calendario di eventi per il Natale 2020 e l’estate 2021. Sono queste in sintesi le richieste avanzate all’assessore regionale Manlio Messina dagli organizzatori professionali di spettacoli. Nei giorni scorsi, in una lettera, hanno evidenziato come, oltre ai grandi eventi, in Sicilia ogni anno si tengono centinaia di manifestazioni, cui assiste oltre un milione di persone. Complessivamente rappresentano oltre l’80% delle iniziative e, contrariamente, a quanto accade con i grandi eventi, vi sono centinaia di maestranze locali che, non solo nel periodo estivo, contribuiscono alla realizzazione di iniziative che hanno una importante ricaduta economica e occupazionale.

Si tratta di un indotto enorme fatto di parrucchieri, truccatori, fonici, video operatori, autisti, hostess, steward… oltre naturalmente a centinaia di artisti siciliani.

Lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus ha messo ko tutto il settore. Si tratta di un danno economico enorme che coinvolge migliaia di persone.

Gli operatori del settore, che si sono incontrati con l’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo spettacolo, Manlio Messina, hanno illustrato la situazione, messo nero su bianco le loro richieste e proposto, nei dettagli, anche le soluzioni che si possono mettere in campo.

“Siamo soddisfatti dell’incontro – scrivono gli operatori in una nota congiunta – e siamo contenti che l’assessore abbia accolto positivamente le nostre richieste di estendere a tutto il comparto, l’accesso ai fondi per il sostegno alle imprese del settore dello spettacolo e l’istituzione di un albo professionale. Abbiamo infine chiesto che una nostra delegazione possa partecipare al tavolo tecnico che ne appronterà le linee guida. Ci attendiamo adesso un riscontro concreto e siamo pronti, come abbiamo sottolineato durante l’incontro, a mettere a disposizione la nostra professionalità per supportare la Regione nell’organizzazione di eventi che contribuiscano a promuovere la Sicilia già dal prossimo Natale”.

(firmato in ordine alfabetico)

Massimo COSTANTINO per DalVivo Entertainment

Nicola DI GRIGOLI per Cooperativa Scarlatti

Giovanni DI PRIMA per Primamusica

Piero DI STEFANO per Quintosol Production

Mario FUNDAROTTO per Gianfaby Production

Francesco GRASSO per Media Manager

Dario GRASSO per Euphonya Management

Marco GRIMALDI per DalVivo Produzioni

Georgia LO FARO per Lo Faro Eventi

Antonella MICHIELI per BM Produzioni Musicali

Gianni NAPOLI per GN Events

Mario RUSSO per Arts Promotion

Rosario SABATINO per ASC Production

Salvatore TOLOMEO per Tolomeo Spettacoli