Gli allievi della Maestra Denise Distefano della Kenpokai Karate si qualificano per il Campionato italiano 2024

Un nuovo importante successo si aggiunge all’ Honbu Dojo Karate Kenpokai di Catania della Maestra Denise Distefano che con i suoi 13 allievi ha ottenuto l’accesso al Campionato Italiano 2024, conquistando nelle varie performance atletiche più volte il podio.

“La competizione al Palazzetto Comunale di Messina è stata molto intensa e stimolante- dichiara Denise Distefano- tutti i miei giovani atleti di età compresa tra i 6 e i 13 anni, cinture bianche alle prime esperienze, con estrema serietà e impegno si sono confrontati con altre tredici società provenienti da tutta la Sicilia

sulla specialità Kata individuale e squadre e Kumite conquistando il 3° posto nella classifica generale“.

Per la specialità Kata Giulia D’Emanuele ottiene il 1°posto e conquista anche il terzo posto nella specialità Kumite, il combattimento.

Ai due fratelli Fernando Pulle Sihina e Fernando Pulle Ushen vanno rispettivamente il 2° posto kata e 2° posto kumite. Francesco Somma conquista il 3° posto Kata.

2° posto kata individuale e 1° posto kumite a Giulia Ragusa. 1° posto Kata e 1° Kumite ad

Alessandro Russo. Tommaso De Luca conquista il 3° posto kata e kumite. A Luca Nicolò 3° posto Kumite.

“Sono più che soddisfatta del risultato- continua Denise Distefano che durante la gara ha svolto non solo la funzione di coach per i suoi allievi ma ha arbitrato tutte le categorie- e con i miei allievi siamo pronti e carichi per l’atteso evento del 23 luglio per il passaggio delle cinture“.