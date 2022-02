Giuseppe Lo Presti racconta Sant’Agata in una mostra fotografica dal 1993 ad oggi

Di Elisa Guccione

CATANIA- Per limitare i contagi e la diffusione del covid sarà una festa sottotono e più intima quella dedicata a Sant’Agata, ma il mondo dell’arte e della cultura anche con le restrizioni non si ferma cercando di onorare la Santa Patrona.

È il caso del fotografo Giuseppe Lo Presti che domenica 30 gennaio, alle ore 12, nei locali della pasticceria Privitera a Piazza Santa Maria di Gesù, inaugurerà una mostra fotografica dedicata alla nostra Santuzza.

“L’installazione è la raccolta rappresentativa di ben trent’anni di fotografia, dal 1993 ad oggi, che ho realizzato con fede e devozione nel corso degli anni- dichiara Giuseppe Lo Presti-. Ci sono pannelli di diverse misure in bianco e nero e a colori che ritraggono i momenti più importanti della festa con foto di Sant’Agata premiate anche in diversi concorsi non solo per la tecnica utilizzata ma soprattutto per la bellezza e la forza di Agata trasmessa dalla foto”.

La mostra sarà visitabile fino al 12 febbraio ed è- come ha spiegato l’artista-un atto di preghiera ed amore verso la Santa affinché ci aiuti a sconfiggere questa devastante pandemia e ritornare ad una vita normale senza restrizioni e senza obblighi di nessun tipo.

