Giuseppe Conte in Sicilia per le prossime amministrative

Giuseppe Conte, presidente del M5s, torna a Palermo. L’ex premier farà tappa nel capoluogo siciliano lunedì e martedì prossimi nell’ambito del tour delle città impegnate nelle prossime amministrative, per incontrare i cittadini e per sostenere il candidato sindaco dell’area progressista Franco Miceli. Conte dovrebbe partecipare ad alcuni incontri con la cittadinanza, anche in due quartieri popolari come lo Sperone e San Giovanni apostolo, ex Cep. Prevista una visita anche al mercato di Ballarò e alla borgata marinara di Sferracavallo. Già definito un appuntamento speciale martedì alle 21 sul tema della lotta alle mafie a Villa Filippina. Mercoledì mattina poi Conte partirà per Scordia (Ct) e nel pomeriggio sarà a Messina a sostegno del candidato di centrosinistra Franco De Domenico. presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna a Palermo. L’ex premier farà tappa nel capoluogo siciliano lunedì e martedì prossimi nell’ambito del tour delle città impegnate nelle prossime amministrative, per incontrare i cittadini e per sostenere il candidato sindaco dell’area progressista Franco Miceli. Conte dovrebbe partecipare ad alcuni incontri con la cittadinanza, anche in due quartieri popolari come lo Sperone e San Giovanni apostolo, ex Cep. Prevista una visita anche al mercato di Ballarò e alla borgata marinara di Sferracavallo. Già definito un appuntamento speciale martedì alle 21 sul tema della lotta alle mafie a Villa Filippina. Mercoledì mattina poi Conte partirà per Scordia (Ct) e nel pomeriggio sarà a Messina a sostegno del candidato di centrosinistra Franco De Domenico.