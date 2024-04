Magia, stupore e tanti applausi per la fiaba “Peter Pan- un mare di sogni” della Compagnia Buio in Sala

La storia di “Peter Pan- un mare di sogni”, ultimo spettacolo in programmazione per la rassegna “Piccoli Sguardi“, dedicato al teatro per le nuove generazioni, della Compagnia Buio in Sala incanta grandi e piccini catturati dalla magia delle favole per un racconto che parla di amicizia e coraggio ma anche di assumersi le proprie responsabilità come l’accettazione, la comprensione di se stessi e degli altri con la collaborazione, la fiducia e il rispetto per il prossimo come temi principali di questa storia colorata, allegra e avventurosa.

Lo stupore negli occhi dei bambini, il sorriso divertito degli adulti e i lunghi applausi del partecipe pubblico della sala Spazio Bis, il teatro all’interno della scuola d’arte per lo spettacolo di Buio in Sala, hanno premiato l’impegno di Diletta Borrello autrice della rivisitazione del testo e della regia, con la supervisione artistica di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi, che grazie alle musiche totalmente originali realizzate appositamente per lo spettacolo da Leonardo Monaco hanno trasportato la partecipe platea in un viaggio di colori, spade e uncini diventando protagonista di un mare di sogni, pronti a realizzarsi.

Una messa in scena coinvolgente ed innovativa che gli attori Laura Accomando, Leonardo Monaco, Riccardo Pappalardo e Giada Romano hanno saputo interpretare in modo più che convincente la magica storia di Peter Pan riaprendo così il baule dei ricordi dell’infanzia di ognuno di noi risvegliando quel bambino che vive un pò assopito nel nostro cuore.