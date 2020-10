“Dinamico con brio” inaugura il cartellone “Presente prossimo” di Teatro Argentum Potabile di Antonella Caldarella e Steve Cable

CATANIA- La nuova stagione della Compagnia Teatro Argentum Potabile, diretta in tandem dagli attori, registi e drammaturghi Antonella Caldarella e Steve Cable, sabato 24 ottobre, alle ore 21.00, e domenica 25 ottobre, alle 18.30, inaugurerà sul palco del Must Musco Teatro la rassegna “Presente Prossimo” con l’inedito testo “Dinamico con Brio”.

Una prima nazionale che, nel testo di Antonella Caldarella autrice anche della regia, ricrea con leggerezza e senso di gioco la sensazione spiazzante di una vita sospesa, di una nuova quotidianità sterilizzata e felice.

“L’intera storia si svolge in un luogo/non-luogo, in un rifugio al riparo dal pericolo, dai problemi, dall’incertezza del mondo esterno- spiega l’autrice-. In questa bolla felice si trovano tre personaggi bizzarri, ospiti di una mai vista ‘Signora’, esseri strambi, aleatori che vivono ciascuno a suo modo il tempo e lo spazio del sogno prolungato nel quale si trovano bene, ma così bene, che non vorrebbero mai uscire, risvegliarsi e tornare alla ‘Vita di prima’”.

La pièce, arricchita dalle musiche originali di Andrea Cable, i costumi di Noa Prealoni e interpretata da Alessandro Caruso, Valentina D’amico, Iridiana Petrone, sollecita con ironia le domande sulle piccole utopie degli esseri umani fragili, sul sogno di una vita senza sofferenze e pericoli e su ciò che accade quando i desideri si avverano.

“Dinamico con Brio- continua Caldarella- è una pagina di teatro contemporaneo che si pone dei quesiti sull’esistenza umana e sulla difficoltà di realizzare il progetto di una vita felice e senza problemi al punto di crearne una nuova e illusoria”.