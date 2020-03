Coronavirus, tre i professori positivi all’università di Catania: chiusa la facoltà di Agraria

CATANIA – Tre docenti del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università di Catania, che erano stati a un congresso a Udine, sono risultati positivi al test del Covid-19. Lo rende noto il rettore Francesco Priolo con una nota pubblicata sul sito dell’Ateneo in cui precisa che «la conferma definitiva dovrà avvenire tramite la validazione dei centri nazionali preposti» e che «i colleghi risultati positivi sono tutti a casa sotto osservazione e nessuno di loro versa in gravi condizioni».

L’Università, di concerto con le autorità sanitarie regionali, ha disposto la chiusura delle sedi del Di3A, di via Santa Sofia e via Valdisavoia, fino al prossimo 7 marzo per provvedere alla disinfezione dei locali. L’attività didattica verrà ripresa il 9 marzo. Il ministero dell’Università e della Ricerca e le autorità sanitarie regionali, si sottolinea dall’Ateneo di Catania, sono stati tempestivamente informati in merito alla situazione, al fine di valutare e concordare eventuali ulteriori misure restrittive da adottare.

Primo caso di coronavirus anche nella provincia di Siracusa di Coronavirus. Si tratta, come confermato da fonti vicine all’Assessorato regionale alla Salute, di una persona rientrata dalla zona rossa del nord Italia. La donna, inizialmente asintomatica, ha poi manifestato i sintomi. Risultati positivi i primi due tamponi effettuati nel territorio aretuseo, adesso si attende l’ultima conferma dalle analisi dello Spallanzani di Roma. Intanto la paziente, per precauzione, è in quarantena domiciliare.

A questo punto, i casi in Sicilia salgono a 14, di cui però ancora 8 in attesa della conferma definitiva dall’Istituto superiore di Sanità dove vengono inviati i tamponi effettuati nelle strutture ospedaliere del Paese. I professori che questa mattina hanno effettuato i test al Policlinico di Catania avevano partecipato a un congresso a Udine assieme a persone poi risultate contagiate. Per questo e sembra per la comparsa di primi sintomi si sono sottoposti al tampone per la ricerca del Covid-19 poi risultato positivo.