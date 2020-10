Conto alla rovescia per la nuova stagione di “Casa di Creta- Teatro Argentum Potabile”

CATANIA- Nuova stagione e nuova collaborazione per La casa di creta – Teatro Argentum Potabile, diretta da Steve Cable e Antonella Caldarella, che quest’anno si esibiranno sul palco dello storico teatro Must Musco Teatro.

“Una stagione- dichiarano Antonella Caldarella e Steve Cable- che, nonostante le difficoltà oggettive dell’attuale momento storico, continua a spendersi per e con il teatro senza mai tradire il proprio pubblico e l’innovazione del teatro contemporaneo da sempre promosso nel corso degli anni”.

Anche quest’anno due le stagioni in cartellone: “Il Teatro dei Giganti”, dedicato ai bambini, e “Presente Prossimo”, Teatro Argentum Potabile stagione di drammaturgie contemporanee dedicata agli adulti, che andranno in scena sul palco del Must. Senza dimenticare l’offerta culturale dedicata alle attività teatrali per la formazione di bambini, ragazzi, giovani e adulti.

“Da ben 23 anni- aggiungono i due direttori artistici- crediamo che sia giusto dare spazio ai nuovi drammaturghi e alla loro energia per incuriosire e stimolare i tanti spettatori che credono e vogliono spendersi nella cultura facendo conoscere a bambini ed adulti qualcosa di nuovo e soprattutto differente”.

Questi gli spettacoli in programma:

STAGIONE 2020 2021 – “Presente Prossimo”, Teatro Argentum Potabile stagione di drammaturgie contemporanee

24/25 Ottobre 2020 – DINAMICO CON BRIO ‘Teatro Argentum Potabile’

14/15 Novembre 2020 – FIDELITY CARD ‘Cosa sono le nuvole’

23/24 Gennaio 2021 – GIOCO DA RAGAZZI ‘Teatro Argentum Potabile’

6/7 Marzo 2021 – DUE PASSI SONO ‘Carullo/Minasi’

15/16 Maggio 2021 – EGGEYEWORLD ‘Teatro Argentum Potabile’

Teatro dei Giganti – stagione teatrale per bambini

7/8 Novembre 2020 – LA CICALA E LA FORMICA ‘Nave Argo’

21/22 Novembre 2020 – CAPPUCCETTO ROZZO ‘La Casa di Creta’

12/13 Dicembre 2020 – IL REGALO DI BABBO NATALE ‘La Casa di Creta’

30/31 Gennaio 2021 – GREEN IL SALVATERRA ‘La Casa di Creta’

27/28 Febbraio 2021 – LA GABBIANELLA E IL GATTO ‘Teatri Montani’

20/21 Marzo 2021 – I TRE PORCELLINI ‘La Casa di Creta’