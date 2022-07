Consegnati i riconoscimenti della IX edizione del Premio Efesto

“Da ben 9 anni il Premio Efesto è un consueto ed immancabile appuntamento con la cultura non solo per la città di Catania ma per l’intero Paese e dal palco del cortile Platamone siamo lieti di rinvigorire la memoria e il ricordo di Edo Gari, Mariella Lo Giudice, Ercole Patti, Rori Grasso e Gregorio Scuto a cui sono dedicate le sezioni della gara letteraria”. Così Santino Mirabella, magistrato presso il Tribunale di Catania, scrittore, presidente dell’associazione culturale Efesto ed ideatore ed organizzatore della manifestazione da anni impegnato nel campo della cultura con il premio Efesto saluta il numeroso pubblico della serata presentata in tandem da Liliana Nigro, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania, e Federico Mirabella.

Obiettivo del concorso letterario, insignito nel 2013 dalla Medaglia della Presidenza della Repubblica e nel 2014 dalla Medaglia della Presidenza della Camera,diffondere e promuovere la letteratura in tutte le sue forme esercitando costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali contemporanee. Punti di forza della longeva iniziativa culturale la genuinità e l’entusiasmo con il quale sin dal primo anno della manifestazione la kermesse letteraria è stata accolta non solo in Italia ma anche all’estero con partecipanti dal Canada e dal Brasile.

Ad affiancare Santino Mirabella le commissioni giudicatrici composte da: Arianna Attinasi– professoressa ed editirice; Giuseppe Giuffrida– commercialista e promotore culturale; Rita Gari Cinquegrana– docente di Storia dello Spettacolo e critico teatrale; Salvo Trombetta– avvocato e pittore; Daniele Lo Porto– giornalista (sezione Edo Gari- lingua italiana); Francesco Francois Turrisi– avvocato e musicista; Giuseppe Speciale– professore; Venera Reina– lettrice; Salvatore Caffo– vulcanologo e scrittore (Sezione Ercole Patti- racconto breve); Agostino Zumbo– attore; Gabriella Vergari– professoressa e scrittrice; Debora Bernardi– attrice; Miko Magistro– attore (sezione Mariella Lo Giudice- testo teatrale); Francesco Francois Turrisi– avvocato e musicista; Giovanni Nuti– cantautore e compositore; Paolo Capizzi– psicologo e chitarrista; Luca Madonia– cantautore e musicista (sezione Rori Grasso e Gregorio Scuto- musica).

“Questi che stiamo vivendo sono stati e sono anni difficili sotto ogni punto di vista per ogni settore-dichiara l’attore Alessandro Idonea che ha recitato sulla musica dell’ensemble Broken Consort diretta da Carmen Failla alcuni brani dedicati al poeta Antonio Veneziano su prosa di Francesco Randazzo– ma essere di nuovo qui su un palco e poter premiare l’arte in ogni sua forma è già un buon punto di partenza per iniziare a sperare e ricominciare”.

Per la sezione Poesia dedicata ad Edo Gari vince la poesia di Dario Giuseppe Miele di Catania.

Vincitore della sezione Racconto Breve dedicata ad Ercole Patti il bergamasco Giuseppe Raineri.

Per la sezione Teatro dedicata a Mariella Lo Giudice si classifica al primo posto Andrea Scrimali di Catania.

Simply to you di Carmen Toscano di Biancavilla (ct), si aggiudicano la sezione musica dedicata a Rori Grasso e Gregorio Scuto. I brani sono stati letti dall’attrice Marta Limoli.

L’elegante kermesse letteraria è stata arricchita dalla sfilata di moda e costume di ben 30 abiti, creati appositamente per l’evento, degli stilisti emergenti ed allievi della professoressa Liliana Nigro dedicati alla forza delle donne che da Cleopatra a Coco Chanel ognuna nel loro settore hanno imposto la propria personalità e carattere.