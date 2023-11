Claudio Musumeci protagonista al fianco di Giancarlo Giannini in “Un viaggio per incontrare Mimì”

Di Elisa Guccione

Catania-“Recitare al fianco di Giancarlo Giannini non è solo una grande ed importante occasione professionale ma un momento di vita che custodirò tra i miei ricordi più cari, perché la sua umanità è pari alla sua immensa preparazione artistica”. Così l’attore Claudio Musumeci parla del suo nuovo progetto cinematografico che lo vede al fianco di Giancarlo Giannini, che da poco ha ricevuto la stella sulla rinomata “Walk of Fame”, in “Un viaggio per incontrare Mimì” scritto e diretto da Alfredo Lo Piero per una produzione Cine Ct- Scuola Cinema Catania con la collaborazione della Catania Film Commission.

“Non è solo un omaggio al grande cinema girato in Sicilia e alla memoria di Lina Wertmuller che ha sempre scelto di raccontare alcune precise peculiarità della nostra terra- continua Claudio Musumeci-, sarebbe davvero troppo riduttivo pensare di definire così questo film dal respiro internazionale in quanto è un particolare viaggio a distanza di oltre 50 anni dal film, che ripercorre il luoghi e le emozioni vissute da Mimì dove nulla è lasciato al caso”.

La storia ruota attorno a quattro personaggi Giancarlo Giannini e Tuccio Musumeci che insieme ad Enrico Terrana, immagine speculare del Mimì degli anni 70 e Claudio Musumeci nel ruolo che fu del papà Tuccio si muovono alla ricerca di un disperato e necessario bisogno di sicilianità come quando la Wertmuller mandò Giannini in Sicilia per conoscere gli usi e i costumi della terra del personaggio che doveva interpretare.

A completare il cast anche Alessandro Caruso nel ruolo dell’autista che porta in giro per la Sicilia i protagonisti con il sottofondo delle musiche di Salvo Legname.

“Quando il regista Alfredo Lo Piero mi chiese di partecipare a questo film accettai subito la sua proposta- racconta emozionato Musumeci che sul set è stato truccato dal make up artist Pietro Tenoglio– ed ancora prima del ciak d’inizio riprese mi misi subito a studiare ed osservare il personaggio di Pasquale con il preciso obiettivo di non cadere nel pericoloso giogo dell’imitazione ma renderlo più vero e sincero possibile”.

Un docufilm, diviso in due spazi temporali, che tra ieri e oggi ripercorre le memorie di Giannini e del suo Mimì con una particolare cura di quei dettagli che lo rendono unico ed originale nella sua realizzazione.

Alla domanda cosa si aspetta da questo film e soprattutto se magari si vede da qui a breve protagonista di qualche red carpet sorridendo dichiara:”Sono più che convinto che “Un viaggio per incontrare Mimì” volerà in alto tra i più importanti festival del cinema ma per adesso non posso far altro che continuare ad imparare da un Maestro come Giannini”.

Elisa Guccione

Ph Walter Lo Cascio

Alessandro Favara

Giovanni Strano