Chiara Tron è Yerma di Federico Garcia Lorca per il cartellone “Classici Sguardi” della Compagnia Buio in Sala

La liricità della scrittura di Federico Garcia Lorca nel raccontare la disperazione del dramma di “Yerma” rivivrà venerdì 26 gennaio e sabato 27 gennaio, alle ore 21.00, sul palco di Spazio Bis per il cartellone “Classici Sguardi”, dedicato ai grandi autori del Teatro, per la Compagnia Buio in Sala fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto.

Nel ruolo della protagonista l’attrice Chiara Tron, tra i volti della serie tv “Viola come il mare” giunta alla seconda stagione prossimamente in onda su canale 5, che darà vita ad un turbinio di emozioni e sentimenti contrastanti che ruotano attorno alla frustrazione di una donna umiliata e vessata dall’ottusa mentalità della società andalusa del tempo, per quella maternità tanto desiderata fino a diventare una vera e propria ossessione.

L’adattamento teatrale e la regia sono firmati da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia che puntano ad emozionare e far riflettere il pubblico su un argomento importante e delicato come l’incomunicabilità all’interno della coppia e l’esasperazione del concetto di maternità.

“Yerma, che in spagnolo significa sterile, 𝘷𝘪𝘷𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘥𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘦𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘰𝘯𝘪𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘦𝘥 𝘢𝘨𝘨𝘩𝘪𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵𝘢̀- spiegano i registi Giustolisi e Bisicchia- 𝘶𝘯 𝘮𝘪𝘤𝘳𝘰𝘤𝘰𝘴𝘮𝘰 𝘳𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘱𝘰𝘱𝘰𝘭𝘢𝘳𝘪 𝘤𝘦𝘭𝘢𝘯𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘷𝘦𝘳𝘪𝘵à”.

Fondamentale per lo svolgimento di tutta la narrazione 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢-𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘪𝘵𝘰 che renderà s𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘱𝘢𝘭𝘱𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 la distanza 𝘵𝘳𝘢 𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘪𝘶𝘨𝘪. “𝘠𝘦𝘳𝘮𝘢- continuano Giustolisi e Bisicchia- 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦𝘳𝘢̀ 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘨𝘨𝘪 𝘦 𝘴𝘪𝘮𝘣𝘰𝘭𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘭’𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘦𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘷𝘪𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘴𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢 raccontando una tragedia che colpisce l’animo e scava nelle profondità dell’essere umano per un’opera vera, di sentimenti, dubbi e scelte”.

Al fianco di Chiara Tron un importante cast composto da 𝗞𝗲𝘁𝘁𝘆 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶 e 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗻𝗼 che insieme alle allieve di Buio in Sala Paola Bonaccorso, Anastasia Cino, Valeria Paternò Castello, Federica Fischetti, Maria Clelia Sciacca, Martina Torrisi e Federica Zuccarello sulle musiche di Astor Piazzolla con le coreografie di Luis Del Grado e Malena Veltri daranno vita al più complesso e difficile testo della trilogia lorchiana basato sulle convenzioni sociali della Spagna del XX secolo.