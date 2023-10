Che fine ha fatto la piccola Katy dei Pooh? La scrittrice Silvana Adami lo svela nel suo romanzo “Io sono Katy”

di Elisa Guccione

“Ho voluto rendere omaggio, nei dieci anni dalla sua scomparsa, alla memoria del poeta e fondatore dei Pooh Valerio Negrini continuando la storia del romanzo “katy per sempre” scritto da Roby Facchinetti dopo l’ultimo concerto dei Pooh a Bologna nel 2016 dove la piccola Katy dopo lo scioglimento del gruppo decide di andare via dall’Italia in un “posto strano e fantastico” magari “dove comincia il sole“. Con queste parole la scrittrice Silvana Adami, che dal 2013 organizza eventi ed iniziative insieme al fondatore Antonio Grillo del più grande gruppo fan “Il Gran Popolo dei Pooh“, racconta come nasce la sua ultima fatica letteraria dal titolo “Io sono Katy”, edito da Letteratura Alternativa, che a breve dopo la seconda ristampa sarà disponibile in tutti digital store.

“Non è semplicemente il sequel del libro di Roby Facchinetti, autore della prefazione insieme a Paola Racca la moglie di Negrini- precisa Silvana Adami- ma è un regalo per tutti coloro, non necessariamente fan, che si sono innamorati ed emozionati con i testi di Valerio Negrini nei quali, poco o tanto, ci siamo identificati”.

Tra le pagine di “Io sono Katy” si scoprirà che fine ha fatto la protagonista se è rimasta in Italia e se ha trovato la strada che l’ha portata alla ricerca del luogo in cui andare a trascorrere il resto dei suoi anni. Un luogo che è riuscita a trovare grazie alle parole di Valerio Negrini e in cui vivrà per aiutare gli altri, in un clima non sempre cordiale, affrontando difficoltà e qualche pericolo, ma traendone in cambio tanta soddisfazione e amore.

“Sono molto contenta del risultato ottenuto non pensavo di arrivare alla seconda ristampa del libro– conclude Silvana Adami- tutta la vicenda è ovviamente legata in modo indissolubile alla musica dei Pooh e al loro grande sogno divenuto realtà”.

Alla domanda se è un libro solo per fan risponde:”È un romanzo per tutti non ha un pubblico specifico ma chiaramente chi è cresciuto con la musica di Roby, Dodi, Red, Stefano e Riccardo non può non emozionarsi riconoscendosi nelle sensazioni vissute dalla più iconica e rappresentativa fan dei Pooh“.

