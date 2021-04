Catania, Automobilista colpito da lavavetri in via Giuffrida

CATANIA – “Un intero quartiere sotto shock per una notizia che ha sconvolto tutti. L’aggressione al semaforo di via Vincenzo Giuffrida oggi pomeriggio, qualora fosse confermata, vedrebbe un automobilista colpito al volto per essersi rifiutato di subire la pulizia del vetro della propria vettura da parte di uno dei tanti lavavetri presenti in zona”. Il racconto è di Paolo Ferrara, presidente della III municipalità di Catania.

“In tutti questi anni i vari controlli delle forze dell’ordine – afferma – non hanno portato a nessun tipo di risultato duraturo. Questa aggressione rappresenterebbe un segnale allarmante che va tenuto in debita considerazione. Non dimentichiamoci che qui tre anni fa decine di automobilisti assistettero a una rissa tra lavavetri che si contendevano la zona”.