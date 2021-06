Applausi per l’inedita pièce dedicata a Neruda firmata Costa Bernardi Ferlito

di Elisa Guccione

CATANIA- Dopo un lungo inverno senza arte, poesia, cultura e teatro in pieno rispetto delle norme anticontagio Nicola Costa, Debora Bernardi ed Alice Ferlito ritornano in scena, sul palco di Zo, nell’ambito della rassegna estiva “Seltz”, con “A cena con Pablo” un tributo inedito sulla vita e la poesia di Pablo Neruda, punto di riferimento non solo per il popolo cileno ma per tutto il Novecento.

Uno spettacolo nato dalla voglia e dalla ricerca artistico musicale dei tre attori, autori della regia e dell’adattamento teatrale, di approfondire le varie fasi poetiche ed umane del poeta cileno senza dimenticare il suo impegno politico e il legame simbiotico con i propri genitori.

La messa in scena, dedicata alla memoria di Franco Battiato, tra gli applausi partecipi e convinti del pubblico, dipinge con pennellate sicure e decise un’immagine più intima e personale di Ricardo Eliécer Neftali Reyes Basoalto partendo proprio dagli inizi del suo cammino poetico tra “Ode alla vita” e l’amore per la donna con le poesie “Corpo di donna” o “Mi piaci quando taci”.

La sintonia e il dialogo tra i tre attori sulla scena sono perfetti e la voce di Alice Ferlito riesce ad accompagnare il pubblico tra le a appassionanti atmosfere sudamericane, che arricchiscono l’intera rappresentazione.

La sensibilità, la poesia, l’amore e il sentimento di Pablo Neruda, premio Nobel per la Letteratura nel 1941, sotto i magici fuochi dell’Etna prendono vita con il chiaro e ben riuscito obiettivo di donare bellezza e speranza a quel pubblico da troppo tempo privato dalla magia del teatro.

