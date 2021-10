Amministrative, Giuseppe Conte atteso a Misterbianco il 7 ottobre

Il leader del M5S Giuseppe Conte sarà il 7 ottobre, a Misterbianco, nel catanese per sostenere il candidato sindaco del Movimento Massimo La Piana. Ad annunciarlo è la deputata regionale pentastellata Jose Marano. “Il 7 Ottobre il nostro presidente Giuseppe Conte sarà a Misterbianco a sostenerci in vista delle amministrative che si terranno il 24 ottobre”. Conte sarà, alle 11, in piazza Berlinguer, quartiere Lineri, con il candidato sindaco La Piana, il deputato nazionale Luciano Cantone e la deputata regionale Jose Marano. “Avere il sostegno del nostro presidente nazionale è per noi importantissimo – afferma Cantone – Misterbianco ha bisogno di voltare pagina mettendosi alle spalle anni di pessima gestione politica”. “Ospitare il presidente Conte e raccontargli il nostro progetto amministrative – aggiunge Marano – è un’occasione per far conoscere ancora di più a tutta la comunità misterbianchese i programmi del candidato sindaco sostenuto anche dal M5S”.