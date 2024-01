All’Auditorium Luigi Gonzaga in scena “31 e 47” di Aldo Botano

CATANIA– Domenica 28 gennaio, alle ore 19:45, all‘Auditorium San Luigi Gonzaga andrà in scena a la commedia “31 e 47” che segna il debutto teatrale come autore e regista di Aldo Botano.

“31 e 47 nasce dall’incontro di tantissimi fatti realmente accaduti-dichiara Aldo Botano volto di diverse fiction e film-.

Ci troviamo in terra di Sicilia in tempi moderni ed assistiamo alla vita che ognuno di noi svolge quotidianamente ma che non vede, se non attraverso gli altri. Gli attori ci conducono lungo un sentiero di situazioni apparentemente comiche ma che, dal punto di vista interiore, fanno emergere la nostra miseria creando disarmonia e tensioni anche all’interno della famiglia, tensione che s’installa prepotentemente, come vuole la società attuale, anche attraverso il gioco.

Mi piace l’idea di una regia semplice e leggera che, con la risata, lascia allo spettatore un retrogusto amaro, rendendolo consapevole che, in questo spettacolo, sul palco insieme agli altri attori, potrebbe esserci proprio lui”.

In scena otto personaggi interpretati dallo stesso Aldo Botano e da Marisa Giannino, Valeria Treccarichi, Gioele Pidalà, Arianna Botano, Giovanni Botano, Gianni Giusto, Christian Privitera.