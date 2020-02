Alfonso Restivo il ritrattista più famoso d’Italia

Giovane, intraprendente, talentuoso e con tanta voglia di far parlare di sé e della sua arte. Così potremmo definire l’artista siciliano Alfonso Restivo, l’unico pittore iperrealista vivente dopo la scomparsa dell’americano William F. Draper a ritrarre personaggi famosi. “Ritraggo da sempre i personaggi famosi tanto da essere considerato il ritrattista dei vip- dichiara Alfonso Restivo che ha ritratto numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e dello showbusiness come, fra i tanti, Giorgio Chiellini, Fabio Fognini, Melissa Satta, Gigi D’Alessio, Lautaro Martinez, Gigio Donnarumma, Gigi Buffon e l’ex ministro Matteo Salvini– il mio nome e la mia tecnica si sono diffusi diventando un must tra i vari protagonisti del jet set internazionale tanto da ricevere la richiesta di una creazione inedita per un premio di caratura internazionale anche negli Stati Uniti”.

Per ben due volte negli Stati Uniti per “Premio Eccellenza Italiana” ed insignito del premio “Uomo siciliano 2018” Alfonso Restivo, laureatosi all’Accademia di Belle Arti di Catania e trasferitosi a Milano per lavoro, dopo aver esposto a Palazzo Zenobio sede della Biennale di Venezia, a Palazzo Farnese a Piacenza, vestito le pagine di numerosi libri è senza dubbio uno degli artisti italiani più ricercati non solo in Italia.

“L’Iperrealismo figurativo è una tecnica di nicchia, sono pochi quelli che in Italia hanno scelto questo tipo di metodologia- dichiara Alfonso Restivo- ho speso tutto il mio tempo e le mie energie per realizzare opere in cui nulla può e deve essere lasciato al caso per rendere unica ogni creazione, con il preciso obiettivo di emozionare in nome dell’arte. L’appellativo di ritrattista dei vip è arrivato per caso e mi è stato dato proprio dai tanti personaggi che ho immortalato su tela”. Sull’avvento del digitale nel mondo della pittura è categorico; “La pittura è utilizzare il pennello e sporcarsi le mani con i colori”. Sulle prossime consegne vip dopo l’ultima a Ficarra e Picone gli attuali conduttori di “Striscia La Notizia” non si sbilancia ma afferma: “Tra non molto incontrerò Cecilia Rodriguez, Federica Panicucci, Beppe Bergomi e, probabilmente, presto sarò protagonista delle pagine internazionali dei quotidiani più importanti per una consegna “stellare”.

Elisa Guccione