Al via le selezioni siciliane per la quinta edizione del talent The Coach

Elisa Guccione

Il sogno di cantare, recitare, ballare e fare in modo che i propri desideri diventino realtà è possibile grazie alle selezioni di The Coach, il primo talent reality show della storia della televisione in cui la figura

di riferimento è il maestro, che si svolgeranno il 5 novembre a Misterbianco, nella sede della Universe Dance- Centro Formazione Accademica Danza.

Il famoso talent in onda su La 7 Gold è rivolto a tutti i concorrenti dai 7 ai 70 anni presentando anche brani inediti con un’esibizione da solista o in gruppo.

Il talent, giunto alla quinta edizione e condotto dalla catanese Agata Reale, prevede diversi momenti di formazione come Percorso motivazionale; Percorso emozionale;

Come presentarsi ad un Casting televisivo; Come porsi di fronte alle telecamere;

Come affrontare un’intervista; La presenza scenica; L’abbigliamento corretto in

funzione della performance da proporre; La gestione delle emozioni; Il

riconoscimento dei ruoli su un set televisivo; Consigli sulla perforformance; Le

opportunità in TV e le tecniche di ripresa nelle interviste.

“Il Talent & Reality ideato e prodotto da

Luca Garavelli e Marco Zarotti si svilupperà in quattro fasi: “Academy”, “Formazione squadre”, “Sfide”, “Finali”- dichiara Agata Reale- e al gruppo artistico che avrà superato la fase casting verrà garantita una partecipazione alle registrazioni televisive”.

Anche l’imminente ed attesa nuova edizione si pone l’obiettivo di scovare nuovi talenti ed offrire uno spettacolo formativo unico nel suo genere per lasciare il segno anche stavolta.

“Le basi sulle quali si fonda questo il Format televisivo- continua Agata Reale- sono finalizzate nella volontà di coinvolgere gli operatori del settore che investono il loro tempo e la loro professionalità con i propri allievi, per ottenere il meglio dalle loro attitudini artistiche, una mission che si svolgerà con la presenza dei migliori Insegnanti, Coreografi, Vocal Coach e Professionisti nel campo Artistico che faranno da Coach ai migliori talenti del panorama nazionale e internazionale”.

Per info chiamare il 3518879072

