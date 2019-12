Al via il workshop formativo “Cantar Crescendo” dedicato alla vocalità infantile con la docente e vocal coach Camilla Di Lorenzo

CATANIA- Dopo i numerosi successi della produzione internazionale “Le avventure di Pinocchio” di Antonio Cericola, l’operazione socio educativa del “Coro di Voci Bianche” e i tanti concerti tenuti in giro per la Sicilia per sensibilizzare i giovani allo studio della musica attraverso un’opportunità educativa e formativa come il canto e l’espressione corporea e vocale dei propri sentimenti e delle proprie attitudini per mezzo del gioco di squadra, elemento necessario per lo sviluppo artistico e sociale di un coro musicale, la professoressa Grazia Alonzo, fondatrice ed ideatrice del “Coro Cittadino di Voci Bianche, negli eleganti spazi di Buio in Sala Acting School, presso il centro polifunzionale Leonardo Da Vinci di Catania, domenica 16 febbraio 2020 organizza un corso di formazione “Cantar crescendo” dedicato ai direttori di coro, musicisti, docenti di musica e operatori musicali tenuto dalla docente e vocal coach Camilla Di Lorenzo.

“Sarà una evento unico per la città di Catania- dichiara Grazia Alonzo- che analizzerà l’importante e delicato tema della vocalità infantile, della sua evoluzione in ambito tecnico, percettivo, cognitivo motorio e relazionale approfondendo le metodologie moderne praticate in ambito didattico corale per fasce d’età”.

Il workshop formativo, a numero chiuso, dedicato non solo ai professionisti del mestiere ma anche ad appassionati si svolgerà nell’intera giornata di domenica ed ha l’obiettivo principale di dare a tutti l’opportunità di fare musica d’insieme e di esprimere il proprio “Canto dell’anima attraverso le pulsazioni trasmesse dalle note musicali, guidati dalla professionalità e dall’esperienza di Camilla Di Lorenzo”. Le iscrizioni si chiuderanno il 10 gennaio 2020.

“Il gioco di squadra è fondamentale- aggiunge Grazia Alonzo- ed è uno degli strumenti che permetterà ad allievi e docenti di lavorare bene insieme scoprendo tanti ritmi, stili, procedimenti pentatonici, modi e scale musicali e metodologie nuove per la formazione professionale di un coro di voci e bianche e giovanile”.