Al via il tour del Teatro Stabile Mascalucia Mario Re

CATANIA- Sarà una calda estate ricca di importanti appuntamenti quella del Teatro Stabile Mascalucia Mario Re, che vede la Compagnia etnea impegnata con un tour e workshop fino a settembre inoltrato.

“A maggio – dichiara Rita Re regista e direttore artistico della Compagnia, organizzatrice insieme alla Federazione Italiana Teatro Amatori e Fita Sicilia della VI edizione del Gran Premio Teatro Amatoriale, allestito per la prima volta nella nostra regione – abbiamo concluso una stagione teatrale particolarmente intensa e significativa, quella della ripartenza. A giugno ci siamo dedicati anima e corpo a quattro spettacoli di fine laboratorio teatrale dei nostri corsi per adulti e bambini e adesso ci aspetta questo prestigioso tour de force, mentre è pronta la stagione teatrale 2022/23 con la campagna abbonamenti già avviata e la campagna della raccolta fondi per ristrutturare il teatro”.

Un amore e un impegno smisurato per quel tempio laico che è il teatro e dopo l’applaudita tappa romana, patrocinata dalla Regione Siciliana, con lo spettacolo Cyrano de Bergerac – opera già vincitrice del Premio Ulisse e del Premio Nazionale FITAlia – in gara tra i finalisti del VII Gran Premio del Teatro Amatoriale, lo Stabile di Mascalucia sarà protagonista di altri 4 spettacoli.

“Anche quest’anno- continua Rita Re – siamo finalisti del premio Ulisse per il teatro, organizzato da Fita Sicilia con la pièce Novecento di Alessandro Baricco in scena domenica 24 luglio a Canicattini Bagni, Siracusa”.

“Tre sull’Altalena” di Luigi Lunari, lo spettacolo che ha chiuso tra copiosi e partecipi applausi l’ultima stagione teatrale sarà in finale al prestigioso premio nazionale Città di Leonforte, Enna, venerdì 29 luglio, per poi essere replicato a Mascalucia, giovedì 4 agosto, e a Camporotondo Etneo domenica 7 agosto.

“Gli impegni che ci aspettano quest’estate sono tanti – aggiunge la regista – riprenderemo anche un progetto laboratoriale nato durante gli incontri dell’estate 2020 e portato in scena presso l’anfiteatro Manenti di Mascalucia con protagoniste le allieve di uno dei nostri laboratori teatrali. “Eroine in Pandemia” è il titolo che sarà di nuovo in scena il 10 settembre sul palco del teatro greco di Akrai a Palazzo Acreide, in finale al neonato premio nazionale Teatro del Cielo, rassegna dedicata al teatro classico di tradizione greca e latina”.

Ma le sorprese e la voglia di fare non finiscono qui, tante le idee per far ripartire a pieno ritmo la macchina del teatro per una prossima ed ambiziosa nuova stagione che rinvigorisce di nuova energia l’intero gruppo del Teatro Stabile Mascalucia Mario Re.