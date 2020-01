Al Metropolitan “We will rock you”, musical-evento sui Queen

CATANIA – San Valentino con i più grandi successi dei Queen? A Catania si può, grazie a We Will Rock You, il musical – evento, che sarà di scena al teatro Metropolitan il 14 febbraio 2020 con inizio alle ore 21.15. Dopo un tour di grande successo di pubblico e critica, che ha registrato circa 65.000 spettatori paganti nelle 56 repliche che hanno toccato da nord a sud le principali città italiane, lo spettacolo con le canzoni dei Queen torna in Sicilia con un cast composto da talentuosi cantanti-attori e due nuovi protagonisti, grazie ad un’iniziativa di Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

Le vicende di Galileo e Scaramouche hanno appassionato a ritmo di Rock platee animate da giovani e meno giovani che hanno condiviso con i protagonisti, tra emozioni e risate, il racconto di una speranza, del potere salvifico del rock and roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi. Uno spettacolo unico nel suo genere che, ha ipotizzato, in un futuro distopico in cui il rock viene bandito e i suoi seguaci costretti a nascondersi, una società vittima della globalizzazione più totale e alla mercé di una multinazionale che controlla non solo la musica ma la vita dei singoli individui. We Willl Rock You – the Musical è ambientato nel futuro fra 300 anni, in un luogo una volta chiamato “Terra” e ora diventato “Pianeta Mall”.

È la storia di Galileo e Scaramouche, che – insieme ai ribelli Bohemians – decidono di opporsi alla multinazionale, la Globalsoft, che governa il mondo, riportando l’Amore, la Musica dal Vivo e la Bellezza al centro della loro vita. Scaramouche sarà Martha Rossi che nel 2009 in occasione della prima edizione italiana di We Will Rock You, venne scelta e voluta, per questo ruolo da Brian May in persona, che tuttavia non è stato l’unico a notare le strepitose doti canore di Martha; anche Edoardo Bennato la volle per interpretare il ruolo di Wendy in “Peter Pan il Musical”, ruolo che ha mantenuto per ben 10 anni, riscuotendo grandissimo successo ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui, nell’estate 2019, il Premio Persefone come “Miglior Attrice di Musical” proprio per “Peter Pan”. Galileo avrà il volto e la voce di Luca Marconi. Performer a tutto tondo, cantante, songwriter, musicista e attore. Tra i suoi numerosi progetti anche “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante. Del cast dello scorso anno sono stati confermati Valentina Ferrari nel ruolo di Killer Queen, Paolo Barillari nel ruolo del comandante Khashoggi, Claudio Zanelli nei panni di Brit, Loredana Fadda nelle vesti di Oz e Massimiliano Colonna interprete di Pop. Dell’ensemble fanno parte anche Giovanni Abbracciavento, Beatrice Berdini, Paolo Ciferri, Anna Foria, Alessandra Gregori, Martina Pezzoli, Gianluca Pilla e Marco Stella.

Lo spettacolo originale è stato scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May. Le musiche e le canzoni sono quelle originali, cantate in lingua inglese e eseguite rigorosamente dal vivo, da un’eccezionale band formatasi per l’occasione.

L’attenta rivisitazione e implementazione del testo originale, tradotto da Raffaella Rolla, a cura della Regista Michaela Berlini, del Direttore Artistico e Vocale Valentina Ferrari e del Produttore Claudio Trotta hanno conferito allo show motivi di gradimento e interesse da parte di un pubblico estremamente transgenerazionale, valorizzando i contenuti ed evidenziando l’attualità di temi quali il bullismo, l’istruzione, il riscaldamento globale, l’omologazione culturale e oppressiva presenza quotidiana della rete nella vita di tutti. Partner ufficiale della nuova stagione di We Will Rock You è Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.