Al Castello Ursino “Mitoff Sicilia Fest” diretto ed ideato da Salvatore Guglielmino

Catania- La magnificenza del Castello Ursino ospiterà l’atteso “Mitoff Sicilia Fest“, il festival del teatro classico, novità assoluta per la città di Catania, intitolato “L’Ulisse- la Trinacria di Odisseo“, evento inserito all’interno delle iniziative promosse dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, patrocinato dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana e promosso dal Comune di Catania Assessorato alla Cultura per il cartellone Catania Summer Fest.

Una manifestazione di ben tre giorni ideata, organizzata e diretta dall’attore e regista Salvatore Guglielmino che da venerdì 20 a domenica 22 ottobre racconterà tra convegni, approfondimenti e innovativi spettacoli di narrazione e teatrali il “Mito” di Ulisse in Sicilia con tutte le sue sfaccettature, per diffondere il processo di identità e patrimonio culturale siciliano materiale ed immateriale.

Tra le sale interne e la Corte del Museo Civico del Castello Ursino autori, studiosi ed esperti di caratura nazionale analizzeranno come dalle storie millenarie dei miti greci si possa trarre insegnamento nella nostra quotidianità.

“Sarà riproposta una rilettura dell’Odissea- dichiara Salvatore Guglielmino da sempre studioso del teatro classico ed organizzatore della consolidata ed applaudita rassegna Mitoff dedicata ai miti greci- e di tutti quegli aspetti che legano il poema omerico alla nostra isola e per questo motivo ho deciso di non limitarmi ai soli spettacoli che interpreterò con Marta Limoli, Laura Sfilio e Franco Colaiemma in quanto ad essi saranno collegate delle conferenze sulla realtà del mito nella nostra terra da sempre crocevia di cultura e popolazioni che hanno arricchito e costruito nei secoli la nostra storia”.

Nel giorno dell’inaugurazione, venerdì 20 ottobre, alle ore 10.00, dopo i saluti iniziali Francesco Santocono, Barbara Mirabella e Rosetta Gozzini parleranno della “Trinacria nell’Odissea” per poi dare appuntamento alle ore 21.00 alla messa in scena “Dall’Orfeo all’Ulisse” per uno spettacolo di teatro classico di narrazione scritto, diretto ed interpretato da Salvatore Guglielmino.

Ad anticipare lo spettacolo “Il Ciclope” in scena sabato 21 ottobre, ore 21.00, il convegno, alle ore 19.00, dedicato a “La Sicilia al centro della narrazione di Omero” animato da Paolo Valentini, Riccardo Tomasello, Pietro Colletta e Rosetta Gozzini.

Domenica 22 ottobre a chiusura dei lavori, dopo il successo dello scorso luglio, andrà in scena l’applaudita pièce “Ulisse-l’ultima rotta” con Guglielmino nel ruolo del re di Itaca e gli attori Marta Limoli, Laura Sfilio e Franco Colaiemma.