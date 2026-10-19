Alla Chiesa Cristo Re nasce l’ “Agorà della Solidarietà- Associazione per la fratellanza, la legalità e l’aiuto”

Catania- Grandi preparativi alla Chiesa Cristo Re di Corso Italia diretta da Padre Roberto Catalano, che in occasione della solenne Festa di Cristo Re presenterà alla comunità parrocchiale, alla città e alla stampa l’ “Agorà della solidarietà- associazione per la fratellanza, la legalità e l’aiuto”.

Sabato 21 novembre, alle ore 19.00, e domenica 22 novembre, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, per vivere e celebrare un importante momento di condivisione e partecipazione civile per due giornate pensate come una vera piazza di confronto.

“L’iniziativa- dichiara Padre Roberto Catalano- è stata ideata per dare vita ad un’unione tra i gruppi partecipanti e i giornalisti per divulgare e condividere le proprie iniziative in un momento di dialogo e testimonianza per raccontare le proprie esperienze e promuovere valori fondamentali per la crescita umana come l’aiuto reciproco, la giustizia sociale e la legalità”.

Tante le Associazioni partecipanti, che hanno aderito all’iniziativa con il preciso obiettivo di promuovere e sostenere la comunità con azioni concrete per divulgare attraverso la cultura, l’educazione l’ascolto per costruire una società più umana e consapevole.

Andos, Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Beppe Montana- Libera Terra, Croce Rossa Italiana, Emergency, Fratres, Gruppo Culturale Padre Gaetano Zito, Libera- Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, Locanda del Samaritano, Misolida, Telefono Rosa e Unitalsi tutte insieme con la partecipazione della Polizia di Stato con la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore“, saranno unite per diffondere un impegno quotidiano tra scelte e collaborazioni che dal singolo individuo coinvolgeranno l’intera collettività per un cambiamento reale tra cittadini, Enti e Istituzioni.

“Negli spazi del salone della Parrocchia- continua Padre Roberto Catalano insieme a Carmelo Rizzo membro del Gruppo Culturale Padre Gaetano Zito e al sostegno delle suore Vincenziane che cureranno l’ospitalità- in un momento storico fatto di guerre e di sangue di innocenti come quello che stiamo vivendo è fondamentale trasmettere valori come lealtà e senso di giustizia in modo da consegnare alle nuove generazioni un futuro degno di questo nome”.