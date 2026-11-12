Alla Chiesa Cristo Re fervono i preparativi per l’inaugurazione dell’Associazione “Agorà della solidarietà”

Catania- “Essere ascoltati, trovare qualcuno che ci ascolti è il desiderio di tutti in una società costruita, purtroppo, sulla solitudine”. Queste le parole utilizzate da Padre Roberto Catalano, parroco della Chiesa Cristo Re, per raccontare come nasce l’ “Agorà della solidarietà- associazione per la fratellanza, la solidarietà e l’aiuto“, che sarà presentata durante la solenne Festa del Cristo Re alla comunità parrocchiale, alla città e alla stampa sabato 21 novembre, alle ore 19.00, e domenica 22 novembre, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

“Il progetto- continua Padre Roberto Catalano- è stato concepito, pensato e strutturato come un importante momento di condivisione e partecipazione civile, come una vera piazza di confronto perché ciascuno con le proprie possibilità può far qualcosa per tentare di migliorare la quotidianità”.

Due giornate per vivere e celebrare un’unione tra i gruppi partecipanti e i giornalisti per divulgare e promuovere le proprie iniziative in un momento di dialogo e testimonianza per raccontare le proprie esperienze e diffondere i valori fondamentali per la crescita umana come l’aiuto reciproco, la giustizia sociale e la legalità.

“Ben 12 Associazioni hanno aderito all’iniziativa– aggiunge Padre Roberto Catalano insieme a Carmelo Rizzo membro del Gruppo Culturale Padre Gaetano Zito e al sostegno delle suore Vincenziane che cureranno l’ospitalità- offrendo il loro contributo alla causa sostenendo la comunità con azioni concrete per comunicare attraverso la cultura, l’educazione l’ascolto per costruire una società più umana e consapevole”.

Andos, Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Beppe Montana- Libera Terra, Croce Rossa Italiana, Emergency, Fratres, Gruppo Culturale Padre Gaetano Zito, Libera- Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, Locanda del Samaritano, Misolida, Telefono Rosa e Unitalsi tutte insieme con la partecipazione della Polizia di Stato con la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore“, saranno unite per diffondere un impegno quotidiano tra scelte e collaborazioni che dal singolo individuo coinvolgeranno l’intera collettività per un cambiamento possibile.

“In un momento così difficile, fatto di guerre e sangue di bambini innocenti- conclude Padre Roberto Catalano- è fondamentale cercare di restare umani e solo attraverso la diffusione di valori, quasi dimenticati, come lealtà e senso di giustizia possiamo consegnare alle nuove generazioni un mondo migliore e soprattutto più sano per questo è doveroso non arrendersi davanti ai tanti no della vita”.

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