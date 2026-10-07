Al via da Catania la tournée nazionale de L’Esclusa di Pirandello riadattata da Guglielmino al fianco di Caprioglio e Masciarelli

Catania- Di nuovo insieme in scena gli attori Debora Caprioglio, Stefano Masciarelli e Salvatore Carmine Guglielmino, autore anche della regia, per un’attenta ed approfondita messa in scena de “L’Esclusa“, il primo romanzo di Luigi Pirandello, che debutterà in prima nazionale sul palco del Platamone venerdì 9 ottobre, alle ore 21.00.

“I luoghi de L’Esclusa di Pirandello tra analisi, messe in scena, anniversari e celebrazioni” progetto teatrale ideato, diretto e promosso dal regista e drammaturgo Salvatore Carmine Guglielmino per l’Associazione Esclarmonde, con il patrocinio del Ministero della Cultura e dall’ Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione, da Catania andrà in tournée nei luoghi del romanzo Agrigento, Palermo, Roma e nei maggiori teatri nazionali.

“L’Esclusa- dichiara il regista Salvatore Carmine Guglielmino- mette in evidenza le diversità di relazione tra la protagonista Marta Ajala, il marito Rocco Pentagora, il padre Francesco Ajala e il presunto amante Gregorio Alvignani per l’unico testo pirandelliano che il Nobel agrigentino decise di non rappresentare”.

Emerge il ritratto di una donna forte e coraggiosa, capace di sfidare il destino e le regole imposte dal suo tempo per una visione più contemporanea dell’opera originale in cui la protagonista si ribella alle regole, ai luoghi comuni e alle credenze limitanti dell’epoca che- come tiene a sottolineare Guglielmino- sfocerà in un epilogo che sorprenderà lo spettatore.

Sul palco insieme a Caprioglio, Masciarelli e Guglielmino le attrici Marta Limoli e Laura Sfilio, che daranno vita ad un lato totalmente inedito della produzione pirandelliana.

Lo spettacolo sarà impreziosito dalle musiche inedite di Alberto Fidone, e realizzate con i musicisti Roberto Gervasi, fisarmonica, Sergio La Viola, chitarra, Paolo Lombardo, violino, e lo stesso Alberto Fidone al contrabbasso.