Si registrano danni alle abitazioni, in particolare ai tetti. Oltre 50 le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco in meno di un’ora. I pompieri del comando provinciale sono subito intervenuti per verificare la situazione. Al momento non sono stati accertati danni anche a persone.

Nel corso della giornata i vigili del fuoco di Catania avevano già effettuato circa 30 interventi di soccorso per il maltempo in città, nei paesi etnei (San Giovanni La Punta, San Gregorio) e nella fascia ionica (Giarre in particolare)

Si tratta principalmente di allagamenti, alberi e intonaci pericolanti, soccorsi a persone rimaste bloccate all’interno di auto in panne.

Situazione molto delicata in piazza Carlo Alberto a Catania, completamente allagata dopo le forti piogge del pomeriggio.

Intervento di soccorso anche per un incendio di contatori di energia elettrica in un edificio in via Fragalà, angolo via Etnea, a Catania.

A Giarre, strada 18 Rovettazzo, evacuate 6 famiglie (21 persone, comprese 2 con disabilità) in una palazzina a tre piani per il crollo di un ballatoio e danni alle strutture portanti. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Giarre, agenti della Polizia Locale, personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e dei Servizi Sociali.

Il maltempo non ha risparmiato il versante occidentale della Sicilia. Il forte acquazzone che si è abbattuto violentemente su Palermo ha allagato la strada che va verso il fiume Oreto. Un uomo che si trovava per strada a bordo dell’auto è stato travolto dall’acqua ed è stato messo in salvo dai residenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco nella zona. La zona critica a Palermo resta quella di via Imera e via Colonna Rotta. I sottopassaggi in viale Regione Siciliana sono presidiati dalla polizia municipale.