Valentina Marchese:”Amare il proprio lavoro rende tutto più bello ed entusiasmante”

Di Elisa Guccione

Catania- È un periodo ricco di soddisfazioni per l’attrice catanese performer di teatro musicale e coreografa Valentina Marchese reduce dal successo come direttore artistico e presentatrice del Carnevale di Scordia e componente della commissione tecnica del Carnevale di Misterbianco. La incontriamo dopo aver appreso la notizia che sarà giudice nel concorso “Festival della danza Sicily edition” durante una pausa dalle prove del suo prossimo spettacolo “MusicalMania“, che ritorna in scena a grande richiesta sabato 1 aprile, alle 20.45, sul palco del Teatro Ambasciatori, con il divo spagnolo Iago Garcia.

Cosa cambia in quest’edizione di “MusicalMania” rispetto alla precedente?

“Da coreografa e performer apporteró delle modifiche rispetto allo scorso debutto, per rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo che toccherà diversi musical da quelli più famosi a quelli meno conosciuti coinvolgendo anche il pubblico in sala. La regia di Roberta Furnò con la direzione musicale di Maria Carla Aldisio, per una produzione “Over the Rainbow” e la conduzione di Iago Garcia, vincitore di “Ballando con le stelle” del 2016 subito dopo il successo internazionale della soap “Il Segreto“, vedrà tra le note degli applauditi Les Miserables, Chicago, Grease, Mamma mia, Hair, Jesus Christ Superstar anche un numeroso cast di artisti. Non posso dire molto per ovvi motivo ma sarà uno spettacolo trasversale che richiamerà il pubblico di tutte le età per un serata in stile Brodway“.

Da due anni cura le selezioni siciliane del casting del talent The Coach di cui è giudice del casting. Come ha reagito la Sicilia a queste selezioni?

“Senza alcun dubbio posso dire con certezza e gioia che la nostra terra è ricca di talenti che hanno la voglia e il coraggio di dare forma ai propri sogni”.

Quanto è stato faticoso dividersi nell’organizzazione di due Carnevali?

“Lavorare nella commissione tecnica del Carnevale di Misterbianco, con incontri sin dallo scorso novembre, visionare ed esaminare i costumi e i carri scenografici fino a controllare passo dopo passo tutti i lavori per poi consegnare le creazioni alla giuria è stato impegnativo. Mi sono ritrovata ad affrontare questo progetto grazie al mio lavoro come cultrice all’Accademia di Belle Arti con il professore Francesco Di Vincenzo per la mia laurea in scenografia, teatro, cinema e televisione presso l’Ente etneo. È stata un’esperienza bellissima perché ho avuto modo di vedere nascere e crescere tutti gli abiti e i carri in gara. Voglio ringraziare il sindaco Marco Corsaro, l’assessore Dario Moscato e i miei colleghi della commissione tecnica composta da Sandro Mangano, Vito Zuccarello, Salvatore Messina e Orazio Arcifa”.

Per le sei giornate del Carnevale di Scordia il suo impegno è stato capillare…

“A Scordia oltre a presentare le sei serate, insieme a Andrea Tomagra e Sonia Nania, ho curato la direzione artistica e l’organizzazione, coinvolgendo le scuole Giovanni Verga e Salvo Basso ma anche palestre e scuole di danza e musica che hanno colorato ed animato per ben sei sere le strade della cittadina con eventi ogni volta diversi e coinvolgenti. Riuscire ad organizzare tutto in breve tempo è stata una bella sfida ma amare il proprio lavoro fa diventare tutto più semplice.

Devo ringraziare

il sindaco Francesco Barchitta, l’assessore Pino Ventura e il comitato del carnevale composto dal presidente Giovanni Marchese e da Filippo Di Stefano, Enzo Pernice e Gianna Placenti.

Durante le sei serate in piazza San Rocco si sono scatenate 5000 persone con la compagnia della Jalla live band con bravissimi dj come Tony Renda, Enzo P.,

Seby Coastanzo, Alessio La Ferlita, Gaetano Favilla,

Gae Niko e Adriano Mari con Rino Spicchiale.

Sono state giornate intense ricche di eventi con l’intrattenimento e l’animazione di Sonia’s magic party, sfilate dei gruppi in maschera e scatenate coreografie concludendo con le esibizioni dei “Pirati della danza” Scuola Punto Danza di Marianna Tomagra;

Alice nel paese delle meraviglie – Accademia l’ecole de la danse di Alessia Fiumara;

Karate team – Professional Karate team di Roberto Clemenza;

Disney e Marvel A.s.d. Gyminca Sport di Giuliana Gurrisi;

Carnival Street Band – C.A.M.U.S. centro arte e musica scordiense.

Ci sono state anche le sfilate degli amici a 4 zampe organizzata dall’associazione Balzoo Scordia e tanti premi consegnati ogni sera alle maschere più originali.

Estrazione finale con 9 premi prestigiosi.

Diversi giovani ospiti hanno partecipato all’evento come i gruppi di danza 7NYX E i JDK e diversi giovani cantanti della città”.

