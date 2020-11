Vaccino covid, l’annuncio della Pfizer: «Il nostro è efficace nel 90% dei casi»

Un vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. L’annuncio del presidente di Pfizer Bourla fa esultare il mondo, a cominciare dai mercati. Piazza Affari vola a +5%, Wall Street apre con il Dj a +6%. “Allo stato attuale è probabile che si possa arrivare velocemente come mai prima nella storia dell’umanità a un vaccino contro un nuovo virus”, afferma il ministro degli Esteri tedesco Spahn. “Grande notizia!”, twitta il presidente Usa Trump, mentre il presidente eletto Biden avverte che “il vaccino dà speranza, ma la strada è ancora lunga”. “Notizie incoraggianti, ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca è la vera chiave per superare l’emergenza. Ma i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”, avverte il ministro della Salute Speranza.