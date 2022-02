Un nuovo successo per Angelo Faraci con la fiction antimafia “Ciò che non ti ho detto”

Di Elisa Guccione

Il covid e soprattutto la conseguente crisi economica non hanno fermato il genio artistico del giovane regista ed attore Angelo Faraci, che dopo il successo internazionale della fiction “Ciò che non ti ho detto” ha appena realizzato il capitolo conclusivo della saga giunta alla quinta ed ultima stagione.

“La serie, già visibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito, disponibile su Amazon Prime e Sky Italia- dichiara Angelo Faraci vincitore del Premio Rai Cinema 2021- è stata definita dalla critica come una nuova versione di “Gomorra” made in Sicily, che punta al riscatto sociale e all’abbattimento degli stereotipi per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura della legalità ed evitare il parallelismo Sicilia uguale mafia”.



L’intera fiction ruota attorno alle vicissitudini di Gaetano, interpretato dallo stesso Faraci che come Peppino Impastato trova la forza di ribellarsi alla famiglia, al padre mafioso e a una vita non sua scegliendo il cammino della giustizia grazie anche all’amore per Sabrina, figlia di un magistrato, ignara delle origini del ragazzo.

“Tutte e cinque edizioni sono state interamente girate in Sicilia tra Palermo, Messina e Catania ed in particolare in quest’ultimo capitolo ho deciso di dare più spazio alla bellezza di Acicastello e al suo mare- continua Angelo Faraci presente nel cast del film RAI “Boris Giuliano- un poliziotto a Palermo”, “Il Giovane Montalbano” e “Squadra Antimafia”- regalando allo spettatore, soprattutto per quelli all’estero, una fetta importante di paesaggi della nostra isola e sono felice con il mio lavoro di poter rappresentare la Sicilia e il suo coraggio nel mondo”.

L’ultima parte della saga, interpretata da un cast di attori siciliani come Totò Borgese, uno dei volti della serie “Incastrati” con Ficarra e Picone per Netflix, e giovani promesse come le attrici Marika Faraci, Michaela Chiacchiari, che ha conquistato la fascia di Miss Rocchetta nella scorsa edizione di Miss Italia, le conduttrici Helga Corrao e Stefania Conti è già in fase di montaggio pronta per essere distribuita a marzo nelle varie piattaforme digitali e ripetere il successo delle precedenti edizioni soprattutto per i siciliani all’estero conquistati dalla versione inglese di “What I didn’t tell you”.

