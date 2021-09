‘U Contra della “Compagnia Gymnasium Teatro” di Giardini Naxos in gara al Gran Premio Teatro Amatoriale

Dopo lo stop causato dal maltempo nuova data per ‘U Contra di Nino Martoglio rappresentato dalla “Compagnia Gymnasium Teatro” di Giardini Naxos (Me), che andrà in scena mercoledì 17 settembre, ore 21.00, nella Corte del Castello Ursino per la fase finale della VI edizione del “Gran Premio Nazionale Teatro Amatoriale”.

Un evento inserito nel cartellone del Catania SummerFest e promosso dalla F.I.T.A, Federazione Italiana Teatro Amatori, presieduta da Carmelo Pace ed organizzata dal “Teatro Stabile Mascalucia Mario Re”, diretto da Rita Re, e dal Comitato Regionale Fita Sicilia. Lo spettacolo U Contra è stato organizzato con il supporto tecnico di Fita Provinciale di Catania.

Una manifestazione evento patrocinata dalla Regione Siciliana, dal Comune di Catania, dalla città Metropolitana del Comune di Catania, dai Comuni di Nicolosi, Mascalucia e Gravina.

“In occasione del centenario della morte di Nino Martoglio abbiamo deciso di mettere in scena U Contra, l’antidoto, un classico del teatro dialettale- dichiara il regista Gianni Crimi che nella scena interpreta Don Procopio- divertente e drammatico allo stesso tempo raccontando vizi e pregi dei personaggi, per una società più equa e più giusta”.

I buoni sentimenti sono i veri protagonisti della storia dove chi è povero sceglie di rimanere tale, preferendo all’inganno che potrebbe arricchirlo l’onestà e l’umiltà.

Don Procopio Ballaccheri- continua Crimi- è il classico antieroe moderno che alla fine si rivela un personaggio eroico per la sua condotta integerrima.