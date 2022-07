Tutto pronto per il nuovo singolo di Renny Zapato e la sua band Zapato Small Combo

Catania- Il primo amore è difficile da dimenticare e ne sa qualcosa il cantattore Renny Zapato che tra i tanti impegni cinematografici, televisivi e teatrali non rinuncia mai alla musica e ai concerti.

Chi conosce Zapato sa benissimo che le sue performance dal vivo sono scatenate, imprevedibili e appassionate capaci di mandare in visibilio anche il pubblico più scettico ed è quello che accade quasi ogni sera con il lungo tour estivo dell’artista catanese e la Zapato Small Combo in nome del rockabilly dell’era di Elvis in pieno stile anni ottanta ma con tematiche e sonorità moderne.

“Dopo il tour estivo che si concluderà a settembre- dichiara Renny Zapato ormai simpaticamente definito da stampa e tv il tigrotto di Mompracem in salsa siciliana– insieme ai miei colleghi musicisti Lorenzo Scandurra al basso e contrabbasso, Carmelo Carbonaro alla chitarra e Ferruccio Caselli alla batteria entreremo in sala di registrazione per dare luce al primo singolo con relativo videoclip del nostro nuovo album ricco di cover riarrangiate dalla Zapato Small Combo e diversi brani inediti”.



Amante del vintage, dalla musica ai film tipici del periodo di cui Zapato tra il Western e il Gangster è stato protagonista, passando per le moto e i giubbotti di pelle con il suo ciuffo scompigliato, i basettoni alla Elvis e le sue mosse acrobatiche sul palco che lo rendono unico ed inimitabile nel suo stile si consacra come l’ultimo vero ribelle del rock’n roll, perché proprio come diceva il suo mentore Elvis la vita è tutto un keep on rockin!