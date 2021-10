“Tutto per bene”, si ritorna al Teatro L’Istrione con la nuova rassegna di Valerio Santi

di Elisa Guccione

“Sono stati due anni molto difficili, sia da un punto di vista umano che lavorativo ed è inutile negare che il settore della cultura e dello spettacolo è stato, forse, quello più penalizzato ma adesso è arrivato il momento di ricominciare responsabilmente a riabbracciare la vita nonostante le difficoltà e le incertezze dei prossimi mesi”. Così l’attore e regista Valerio Santi, direttore artistico del Teatro L’Istrione di Catania, dopo ben due anni di stop forzato dalle scene, annuncia la nuova riapertura del teatro con la rassegna “Tutto per bene” un titolo scelto non a caso, affinché possa essere di buon auspicio e un invito a ritornare a quella normalità oggi tanto desiderata.

“Una stagione teatrale all’insegna non solo del divertimento ma anche della grande qualità, poiché la

voglia di ritrovarsi è davvero tanta- continua Valerio Santi-.Siamo stati privati delle nostre

abitudini, dei nostri affetti, del nostro mestiere e di conseguenza della nostra serenità ma adesso più che mai c’è bisogno di cultura ed è arrivato il momento di riaccendere le luci e aprire le porte del teatro al pubblico”.

Ad inaugurare la stagione sarà un classico del repertorio di tradizione popolare “Lu Cavaleri Pidagna “ di Luigi Capuana, già in programma nella precedente stagione, purtroppo sospesa, in scena venerdì 15 e sabato 16 ottobre alle ore 21.00 e domenica 16 alle ore 18.00. Insieme a Valerio Santi, che oltre a curare la regia della rappresentazione veste i panni del Cavaliere, Concetto Venti, Salvo Scuderi, Marta Limoli, Mirella Petralìa, Tino Mazzaglia, Federica Amore e la partecipazione di Davide Politano e la piccola Marta Grasso.

Secondo spettacolo in programmazione l’Opera dei pupi dei Fratelli Napoli, Maestri pupari da ben cinque generazioni, in scena a novembre con “La tragedia di Riccardo III” di William Shakespeare.

A dicembre si prosegue con una novità assoluta “Una cernia di troppo”, divertentissima commedia contemporanea di Valerio Santi ispirata al film “Il fico d’india” di Steno con Renato Pozzetto, Gloria Guida e Aldo Maccione, con Filippo Brazaventre Valerio Santi e Marina La Placa. A febbraio sarà la volta di un’esilarante ed elegante commedia francese “I ciarlatani in Ispagna” di Eugène Scribe. Il penultimo appuntamento della stagione è invece un classico del Teatro che da sempre diverte il pubblico di qualunque età “Anfitrione” di Tito Maccio Plauto in scena ad aprile 2022 con Filippo Brazzaventre e Debora Bernardi.

Conclude la stagione un capolavoro della drammaturgia napoletana: “La musica dei Ciechi” del grande Raffaele Viviani, in scena a maggio 2022.

“Ci saranno inoltre dei fuori abbonamento, spettacoli di teatro-danza e danza contemporanea mentre a gennaio ritornerà a grande richiesta la rassegna Tè-Atro monologhi e tazze da

tè- continua Valerio Santi- ricominceranno anche le nostre attività formative come la “Scuola di avviamento al Teatro” dagli 8

ai 14 anni e il laboratorio di narrazione teatrale “Il quinto rigo” realizzato in collaborazione con lo

studio Mojopin di S. Agata Li Battiati per fare in modo che ritorni proprio “Tutto per bene”.

Elisa Guccione