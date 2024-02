Tre nuove date siciliane per il tour dei Pooh “AmiciXsempre2024”

di Elisa Guccione

Il trionfale tour “Amici X Sempre 2024” iniziato nel giugno 2023 all’Olimpico di Roma e al San Siro di Miliano i Pooh, la band che ha scritto la storia della musica italiana ritorna in Sicilia con ben tre nuove date.

Le voci di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian con Riccardo Fogli

Il 17 e 18 agosto riempiranno di magia e poesia i giardini di Villa Bellini a Catania per la rassegna ‘Sotto il vulcano Fest”, mentre il 20 agosto sarà la volta di Palermo al Velodromo Paolo Borsellino.

“Dopo i due eventi negli stadi di Milano e Roma, le tre serate speciali all’Arena di Verona, i sei concerti nelle principali arene estive e nove date nei principali palasport italiani per un totale di oltre 250.000 biglietti – spiegano Roby, Dodi, Red e Riccardo- siamo super eccitati nel riabbracciare il nostro grande popolo in un viaggio speciale attraverso la musica nella grande bellezza italiana”.

La musica dei Pooh, quella musica che non si è mai fermata, continuerà ad emozionare anche nel 2024 con 20 grandi live nelle location più suggestive d’Italia per riassaporare insieme al loro pubblico, quel pubblico che non li ha mai traditi, brani immortali come “Tanta voglia di lei”, “Pensiero”, “Noi due nel mondo e nell”anima” o “Stare senza di te”.

“Per ringraziare la passione di chi ci ha sempre seguto- dichiarano i Pooh- e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive da Piazza San Marco alle Terme di Caracalla dove tutto diventerà pura magia per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti noi”.

